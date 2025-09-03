Celebrá septiembre con el 2×1 en los parques del ISTU

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) informó que durante el mes de septiembre estará vigente una promoción de entrada 2×1 para visitantes nacionales en todos los parques recreativos bajo su administración. La medida forma parte de las actividades conmemorativas del Mes Cívico y busca fomentar el turismo interno y el sano esparcimiento entre la población salvadoreña.

“Durante todo el mes de septiembre tendremos una promoción especial de 2×1 en la entrada a todos nuestros parques, para que más salvadoreños tengan la oportunidad de disfrutar de éstos”, comentó la presidenta del ISTU, Eny Aguiñada.

La promoción aplicará todos los días del mes, incluyendo el fin de semana largo por las fiestas patrias, lo que representa una oportunidad para que más familias puedan visitar estos espacios accesibles, seguros y rodeados de naturaleza.

“Queremos que este feriado de Fiestas Patrias sea una oportunidad para que las familias salvadoreñas celebren nuestra independencia disfrutando de los hermosos destinos que tenemos en el país. Nuestros parques recreativos estarán listos para ofrecer un ambiente seguro y ordenado donde se podrá compartir en familia y conmemorar nuestras tradiciones en contacto con la naturaleza”, expresó la presidenta del ISTU.

Entre otros detalles también se dio a conocer que esta promoción estará vigente para visitantes centroamericanos únicamente el día 15 de septiembre y para hacerlo efectivo deben presentar su documento de identificación, ya sea DPI o pasaporte en el caso de Guatemala y Honduras.

En aquellos parques recreativos donde no se cancela una tarifa para entrar, como es el caso de Parque Natural Puerta del Diablo y Parque de Diversiones Sunset Park, la promoción del 2×1 será aplicada en la tarifa de los recorridos de las peñas y en los juegos mecánicos respectivamente.

Es de señalar que ISTU brinda una amplia variedad de destinos para todos los gustos, entre ellos parques acuáticos, como Apulo, Amapulapa y Atecozol; espacios naturales como el Cerro Verde y Balboa; opciones de aventura como el parque Walter Thilo Deininger; y lugares dedicados a la diversión familiar, como Sunset Park, Saburo Hirao y el Parque Infantil, por mencionar algunos.

Esta diversidad de opciones representa una oportunidad para que la población aproveche el mes de septiembre y el fin de semana largo para hacer turismo interno, conocer más del país y disfrutar de sus atractivos de forma accesible.

