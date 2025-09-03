Compartir

El cantante y compositor costarricense Jordan G lanza nuevo sencillo musical y esta vez en colaboración junto a la cantante costarricense Xiomara Ramirez pero eso no es todo, esta producción inédita cuenta con la participación especial de la folclorista costarricense Maria Mayela Padilla quien tendrá un rol especial en esta canción, este sencillo es una propuesta muy diferente y única ya que no solo fusiona géneros musicales como el Electro y el pop sino que también este tema saca por completo en una faceta nunca antes vista a la cantante Xiomara y totalmente algo nuevo para la folclorista Maria Mayela.

El tema fue producido por el nominado a Premios ACAM, Jeyvez quien ya anteriormente ha producido temas para Jordan.

Cuervo es el título de este tema que saldrá a la luz el próximo 2 de septiembre y se encontrará disponible en todas las plataformas digitales de escucha.

Este tema está compuesto basándose en el famoso dicho ¨Cria cuervos y te sacarán los ojos¨, dicho muy popular en nuestro país Costa Rica y el cual le da mayor sentido a la participación que nos brindara la folclorista Maria Mayela Padilla.

La cantante Xiomara brinda una faceta en esta canción nunca antes vista y Jordan asegura estar muy feliz con esta colaboración ya que la define como un sueño logrado para el artista.

Esperamos disfrutes mucho este lanzamiento y lo podamos escuchar mucho en Costa Rica con tu apoyo.

Sobre Jordan G:

Jordan es un cantante y compositor costarricense quien desde el 2018 ha iniciado su proyecto musical creando fusiones de géneros musicales, ha colaborado con artistas como Pranz, Marko Jara, Mollinna y de talla internacional como el cantante Brasileño Rhuan Souza, El cantante Mexicano Ramses, El cantautor venezolano Neiko y la cantante y actriz chilena Maga Ortuzar.

