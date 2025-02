CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE EL FARO CARLOS DADA

2 / 3

sacar a relucir su acrecentada y obsesionada adversidad política.



Lo atacan aseverando que en su presidencia:

a–) Tras cinco años caracterizados por escándalos personales,

b–) Saqueo de las finanzas públicas para un opulento estilo de vida

c–) Un pacto con las pandillas para reducir los homicidios,

d–) Funes huyó a la Nicaragua del dictador Daniel Ortega,



Cuando la realidad es que, lo que ellos aseveran, no se dio mientras ejerció la presidencia, sino posteriormente, cuando la derecha arenera se lanza contra él utilizando todo el aparataje legal bajo su control como una venganza política por haberles dejado al descubierto en la gran corrupción y ladronismo de sus cuatro gobiernos y; muy en especial el de Francisco Flores.



En cuanto al saqueo de finanzas públicas, hasta hoy día no ha sido demostrado que sea una verdad porque la FGR no ha logrado probar y por esa razón han venido posponiendo el fallo final, la redacción de sus periodistas asumen sin aún haberse comprobado, pese a tantos años, que eso sea una verdad lo cual les muestra como irresponsables y en una conducta tendenciosa para generar opinión contra Mauricio Funes.



El señalamiento de opulencia en el estilo de vida es algo común que disfrutan todos los presidentes en funciones y ellos (los dos periodistas de El Faro) lo utilizan para robustecer su artículo en la credibilidad de los lectores.



A sabiendas que no es verdad, le atribuyen a Mauricio Funes un pacto entre pandillas, cuando siendo periodistas de investigación conocen la verdad ya que él fue simplemente un facilitador de una iniciativa de la OEA y nunca un negociador del pacto entre las pandillas y no de su gobierno con las pandillas; al mismo tiempo.



Aseveran en su artículo que Mauricio Funes huyó a Nicaragua, cuando a ese momento de su viaje no existía ninguna orden de captura por una corte penal que procediera a su captura, por lo tanto, no obedece su viaje a una huida como ellos así lo expresan en su artículo sino a la búsqueda de una opción de trabajo ya que en El Salvador se le habían cerrado opciones.



Manifiestan otra tremenda falacia cuando aseveran lo siguiente: “Nunca reconoció sus delitos y siempre esgrimió que era solo un perseguido político, a pesar de que cuando huyó del país fue su mismo partido el que estaba en el Ejecutivo.” El FMLN estaba en el Poder Ejecutivo no en el control del Poder Judicial, como para que estos dos periodistas manifiesten que huyó del país a pesar de que gobernaba el FMLN y además aseveran que nunca reconoció sus delitos, ¿Por qué debía reconocer algo que no había cometido? y más aún que nunca se los han demostrado.