Cardenal Rosa Chávez: La atmósfera política está contaminada como el agua

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La interpelación política o el interrogatorio de la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, por parte de la Asamblea Legislativa, por la crisis del agua en enero pasado, es importante, adujo el cardenal Gregorio Rosa Chávez, aunque lamentó el entorno que se está generando dentro de un ejercicio de transparencia gubernamental.

“Es como una atmósfera política contaminada como el agua, por esto pido serenidad y profesionalismo para deducir responsabilidades”, agregó al señalar que 1.6 millones de habitantes del Área Metropolitana de San Salvador recibieron un servicio de agua que no cumplía sus características de ser incolora, inodora e insípida.

“Se deben aceptar errores y reconocer méritos -y eso no ha pasado- esperemos que pasa el lunes”, y señaló que lo ocurriera con la movilización de este domingo del partido Nuevas Ideas, que lidera Walter Araujo, expresidente de la Asamblea Legislativa, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exfundador del partido ARENA, podría elevar la incertidumbre para el pueblo salvadoreño.

En su exhortación a una convivencia armoniosa, el cardenal Rosa Chávez señaló que los llamados a la insurrección de algunos actores sociales tienen un cálculo político, que no contribuyen a la paz social de un país que vive la polarización de manera extrema, por lo que pidió más espacios al diálogo.

“Los eventos del domingo pasado (9 de febrero) fueron gravísimos, y al margen de que si dispararon o no dispararon, está el hecho objetivo que indica que fue un gran error, por lo menos decir, nos equivocamos, no era para tanto, reconocemos que hubo exceso de manifestación de fuerza. Espero que las voces de la moderación sean más fuertes -lo espero en lo personal- que haya un diálogo verdadero, porque el país no está para estas cosas, hemos avanzado tanto, que merecemos dar un salto hacia adelante y no tener un retroceso grave en nuestra historia. Me gusta que esté pendiente la ONU, la Unión Europea, la OEA, porque también son también donadores, yo puedo tener un plan maravilloso, pero sin dinero no lo puedo realizar y todo esto llama a la moderación a tener respeto por el adversario y eso tampoco ha estado la semana pasada, porque descalificarnos no nos ayuda a encontrarnos y resolver los problemas de país de manera objetiva porque son reales”, aconsejó.

Y es que, los problemas estructurales del país, como la falta de empleo, acceso a servicios básicos, educación y seguridad, mantienen alrededor de 537,000 hogares en privación de bienestar económico y social. La DIGESTYC/2019 registró que dos de cada tres hogares se encuentran en pobreza multidimensional. Por lo que el cardenal Rosa Chávez pidió un trabajo sereno desde ambas partes y la búsqueda sincera de mejores oportunidades para el país.

Asimismo, se pronunció sobre la responsabilidad de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, de legislar una Ley de Reconciliación Nacional, que cumpla con los elementos de: verdad, justicia y reparación, que para el prelado católico era un tema muy importante y delicado, porque estaba directamente vinculado a la recuperación de la “memoria histórica” del país.

“Pasó lo que pasó y no debe borrarse, sino que debe purificarse y mirar hacia al futuro con objetividad y esperanza -el papa lo ha dicho en su mensaje de paz- somos un pueblo sin memoria y eso es muy peligroso. Y la ley (de reconciliación) tiene reconocer la verdad, la justicia, el perdón y la reparación. Es la verdad lo primero, en la Masacre de El Mozote se conoció un año después de lo que había pasado y aún ahora, se sigue negando que hubo esa masacre tan brutal contra gente inocente y eso no construye la paz”, puntualizó.