Cardenal Rosa Chávez: “el sábado me espera una experiencia única en mi vida”

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“ El Papa me daba unas pistas, pero no una cosa definitiva y no puedo tampoco revelar nada porque fue un encuentro privado, no puedo decir nada más, solo que fue una reunión muy cordial, muy cálida y muy fraterna”, dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Será hasta las diez de la mañana del próximo sábado 19 de mayo, en Roma, cuando el papa Francisco anuncie oficialmente el lugar, fecha y hora de la canonización del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en el Palacio Apostólico del Vaticano en Roma, en el marco del consistorio público ordinario.

En declaraciones enviadas al Arzobispado de San Salvador, el cardenal Gregorio Rosa Chávez describió algunos pormenores de la reunión sostenida con el Santo Padre, en su oficina en el Vaticano.

“Yo estaba en Alemania en ese momento y me llegó la noticia de parte de la Nunciatura de El Salvador. Me encontraron en una escuela de Wilster en Alemania, dando una charla sobre Monseñor Romero y el padre Rutilio Grande, cuando me dijeron que el Papa me esperaba el día lunes a las 10:45 de la mañana, después de la actividad traté de encontrar un vuelo para ir a Roma”, comentó.

En la audiencia privada con el papa Francisco, manifestó que el Santo Padre llevaba algunos objetos, entre ellos una estampa y un mini póster de Monseñor Romero, preparado por la oficina de canonización.

“El Papa me recibió con mucho cariño con una gran sonrisa, nos tomamos las fotos iniciales, le entregué lo que le llevaba y le gustó mucho la foto de Monseñor y el atril que teníamos para que lo colocara. Lo colocó y quedó frente a él la imagen todo el tiempo de nuestra reunión, de modo que yo dije aquí somos tres, de hecho su figura estuvo siempre presente y en torno a nuestra conversación con el Santo Padre. Aquí está presente Monseñor Romero, el Papa y yo”, narró.

En cuanto al Consistorio Público del próximo sábado, el cardenal Rosa Chávez informó que asistirá por invitación del papa Francisco, porque también se abordarán las canonizaciones del papa Pablo VI, y otras personas que serán canonizadas este 19 de mayo.

“El sábado me espera una experiencia única en mi vida, ¿será que voy a representar al país en esa ocasión? y después de la ceremonia podemos contar al mundo lo que ha pasado. Esto es lo que quería contarles desde Roma a todos los que estén pendientes de esta información a través de los medios grandes y pequeños de El Salvador, un saludo y un abrazo desde Roma”, puntualizó.