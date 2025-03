Captura de Félix López es en represalia por la lucha social de su padre, dice Socorro Jurídico Humanitario

Alma Vilches

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y otras organizaciones denunciaron que la captura ilegal y arbitraria del joven Félix Ángel López Cañas, obedece a una persecución política en represalia por el hecho de que su padre Félix López, es un defensor de derechos humanos.

El abogado López ha asesorado y acompañado a cientos de trabajadores despedidos por el gobierno de Nayib Bukele.

Ingrid Escobar, directora del SJH, explicó que la captura ilegal y arbitraria del joven ocurrió el 5 de febrero de 2025, en el parqueo de su colonia, cuando regresaba de trabajar, sin una orden administrativa o judicial, en ese momento portaba el carnet y uniforme de la empresa para al cual labora y con engaños fue llevado a una delegación.

“Sin tener antecedentes policiales ni penales fue capturado, actualmente está recluido en el Penal de Izalco, el centro de tortura y muerte más grande de El Salvador. Demandamos al régimen inconstitucional de Nayib Bukele, a Osiris Luna y al director del centro penal de Izalco, a garantizar la integridad física y psicológica de Félix López; además, les responsabilizamos de lo que le pueda ocurrir estando bajo su custodia”, afirmó.

Escobar indicó que el jueves 20 de febrero fue la audiencia inicial en el Juzgado Sexto Contra el Crimen Organizado, los arraigos presentados, pese a ser sólidos y suficientes según la doctrina y la jurisprudencia, fueron declarados sin lugar, yel joven no salió en libertad.

Escobar externó su preocupación por las subjetivas resoluciones emitidas por el sistema judicial al declarar sin lugar los arraigos presentados, lo que pone entredicho la independencia judicial.

“Exigimos a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a pronunciarse, porque sean tomados en cuenta los arraigos presentados por la familia de Félix Ángel López; que designe a un procurador para que acompañe el proceso judicial y verifique las condiciones en que se encuentra recluido”, sostuvo la directora del SJH.

Asimismo, hizo un llamado al Juzgado Sexto Contra el Crimen Organizado, Juez 1, dejar en libertad a Félix López; a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abstenga de acusar a Félix de cualquier ilícito penal en su contra; y la PNC que deje el acoso y persecución a la familia del abogado defensor de derechos humanos y padre del joven capturado Félix López.

“Desde el 5 de febrero, no hemos visto a nuestro hijo, lamentable porque es una detención ilegal, una detención arbitraria, como a las 6.50 fui al parqueo de la colonia y a los soldados y policías les presenté los antecedentes penales y policiales, me dijeron que no lo estaban capturando, sino solo lo llevaban a unas verificaciones”, relató López.

A la vez, responsabilizó a los captores, FGR, al juez Sexto de Instrucción, por la integridad física, mental y psíquica de su hijo, cualquier daño que le pueda ocurrir en el penal; reiteró que no hay delito a perseguir, por lo tanto, la detención es ilegal y el joven debe ser liberado.

