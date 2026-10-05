Candidato presidencial del FPS, Orlando del Cid, apuesta por traer inversión de $100 mil millones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Orlando del Cid*, candidato a la presidencia de la República por Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), habla sobre una nueva economía enfocada en atraer nueva inversión por $100 mil millones e inversión de más dinero para asegurar que ningún inocente esté en detención producto del régimen de excepción.

– ¿Cómo surge la aspiración de una candidatura presidencial en El Salvador?

Es una decisión que se toma con mucha dirección. En mi caso, yo vine a El Salvador en temas de misiones, tuve el privilegio de ir a ver parte de El Salvador y miraba la necesidad que el país todavía vive y Dios puso mi corazón en un área donde yo puedo servir a esta nación y es a través de la política.

Mi enfoque y esfuerzo han sido directamente establecidos en lo que la nación está viviendo en este tiempo, juntamente con lo que estamos viendo en la seguridad, es uno de los temas. Mucha gente está muy contenta con eso, pero mucha gente todavía identifica las necesidades diarias de ellos. Entonces, para mí fue necesario ir por todo El Salvador, conocer a cada persona. He ido a los 14 departamentos, 44 municipios, más de 140 distritos, de los 262. Hablando con personas, conociendo sus necesidades, escuchando lo que ellos verdaderamente quieren para la nación y están agradecidos con lo que está pasando, pero al mismo tiempo no ignoran que están pasando por circunstancias fuertes.

– ¿Orlando DelCid emigró a Estados Unidos en su infancia?

Me fui a los Estados Unidos a la edad de 7 años. Nunca he dejado de ser salvadoreño, ese niño que se fue y siempre he tenido mucho amor por mi país. Mis padres me llevaron a los Estados Unidos porque en 1987, la guerra se estaba intensificando y ellos vieron la necesidad de emigrar. Yo, la verdad, era un niño contento, muy feliz aquí, como cualquier otro niño, no le importaba lo que estaba pasando.

– ¿Cómo convierte el hecho que emigró desde muy pequeño, estudió y trabajó en otro país, en propuestas para los salvadoreños?

Yo creo que es el área más particular que Dios me ha permitido porque muchas veces mandamos a los jóvenes al colegio, ¿Por qué razón mandamos a un joven al colegio? para que después del colegio pueda ejercer un trabajo particular. En mi caso, fui a los Estados Unidos y pude ver diferentes sistemas que han funcionado, sistemas que hoy no existen en El Salvador, que creo que deben de existir acá, porque va a llevar la calidad de vida para los salvadoreños a un nivel mayor.

Y esos sistemas son los que pude aprender ya en el trabajo directamente que yo hice en los Estados Unidos y también en la educación que tuve. Entonces, todo eso yo lo pongo junto y lo traigo acá para exponer ideas. Estas son las ideas que estoy presentando a todo el público en este momento.

– ¿Habla de una reforma educativa?

Claro. La educación tiene varios sectores, (…) Yo estoy proponiendo que nosotros tengamos transportación (escolar) gratis para todo el país. Y también estoy proponiendo que se cambie el horario de escuela, que sea de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Porque estando en la escuela de 7 a 3, le vamos a tener que ofrecer un desayuno y un almuerzo. Son dos tiempos de comida que ahora el padre no va a tener que preocuparse y va a estar en un lugar seguro para que el padre también pueda ir a trabajar durante ese tiempo.

– Esa propuesta, en sencillas cuentas, aliviaría una parte de los costos que asumen los padres para la alimentación de sus hijos, pero ¿qué propuesta tiene Orlando Delcid en el tema económico?

La economía es el área fuerte donde yo voy a estar trabajando, porque es lo necesario ahorita. La economía es lo que la seguridad era en tiempos pasados. Cualquier candidato que no esté enfocado en la economía, verdaderamente va a perder su tiempo.

La economía no es un tema que fácilmente se resuelve, sino es por dos factores. Número uno, la ayuda de Dios y también una estrategia que va a llevar a este país a otro nivel, esa estrategia tiene que ver con cuatro pilares financieros. Uno de esos pilares ya existe, tenemos un presupuesto anual que contiene muchos proyectos que ya están en camino como la expansión del aeropuerto de Comalapa y del Puerto de Acajutla, el Aeropuerto de La Unión, las carreteras se están construyendo y las escuelas se están renovando.

Encima de esta economía tenemos que crear lo que yo llamo la «nueva economía». Esta, va a introducir 100 mil millones de dólares dentro de la economía actual para traer nuevas empresas y organizaciones que no existen en este momento. Y esa es la parte que va a ayudar a levantar la economía completa de todo El Salvador. En ese plan sería distribuido entre los 14 apartamentos miles de millones de dólares.

Las compañías nuevas que van a entrar al territorio, van a hacer un acuerdo con nosotros, que ellos no pueden pagar menos de 7 dólares la hora.

– ¿Es posible esto?

¡Claro! ni es tanto que se diga. Yo estoy siendo conservador en la cantidad. Hoy ya no se habla de millones, hoy se habla de billones. Hay muchas industrias que están dispuestas a venir y formar parte de esta nueva economía. El problema no es tanto si vienen, sino si los queremos que vengan.

Y esa economía es necesaria porque, sin ello no vamos a poder echar a andar la primera economía. En esta economía, la gente que está ganando más dinero va a sentirse más tranquila para ir a comprar. La mayoría de la gente tiene los mismos hábitos, solamente que no les alcanza.

– Sobre el régimen de excepción, ¿qué opina sobre esta medida que ya lleva más de 4 años?

Esto fue algo que se hizo de emergencia, creo que la población ha entendido, porque vemos los resultados; la gente dice ‘no, no queremos regresar a un El Salvador donde tenemos que estar preocupados por la violencia y por las maras’. La gente ya no quiere eso, yo creo que, en este momento, lo único que ha funcionado para el gobierno es el régimen de excepción. Aunque yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto.

Yo iría aún más allá y haría dos partes del régimen de excepción permanentes. Uno, para darle herramientas a los policías, militares y a todas las autoridades. Cualquier marero, si son clasificados como mareros y verdaderamente son mareros, tú tienes la autoridad de seguir. Entonces, esas dos áreas, yo le diría, lo podemos hacer permanente, pero sin quitarle las libertades civiles a la gente porque eso es algo que el salvadoreño no debe temer.

– El régimen de excepción ha desembocado en denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a DDHH mientras que las instituciones no funcionan para resolver a los familiares de los detenidos injustamente bajo el régimen

La seguridad nos ha funcionado muchísimo aquí en El Salvador. Entonces, debe ser una de las áreas donde nosotros tenemos que invertir más para asegurarnos de que ninguna persona inocente esté dentro de esto. El presidente (Bukele) dijo que hay un margen de error; lo que yo haría es invertir mucho dinero para asegurarme que ese margen de error sea casi nada. Tienes que tener el corazón para poder decir, yo no quiero ver a una sola persona que sea inocente, ser acusada de algo que no hizo, solo porque le cayó mal al vecino. Mi punto es, si voy a invertir mucho en la seguridad, también voy a invertir mucho en asegurarme que la seguridad sea justa para todos.

– ¿Sobre la reforma presidencial indefinida qué opinión le merece?

Yo admiro algunos de los modelos de otras naciones. Por ejemplo, los Estados Unidos, una nación que ha sido exitosa, allá tienen un límite de dos términos, creo que dos términos saludables para cualquier nación, porque le permite a un gobierno seguir el progreso. Doce años es saludable (en El Salvador con las reformas de 2025 que establecen el periodo presidencial a 6 años).

– ¿Sobre su campaña presidencial, quien la financia?

Por la gracia de Dios, no hemos aceptado ni un solo centavo de nadie. No queremos tener ningún vínculo con una corporación. Yo quiero estar libre de todo eso.

– ¿Cómo evalúa la competencia frente a los demás candidatos presidenciales?

No veo competencia. Solo veo personas que van a proponer ideas. Yo no vengo aquí a un concurso, vengo aquí a presentar las ideas y que todo el pueblo salvadoreño escuche las ideas y que ellos decidan cuáles son las ideas que les parecen bien.

*Orlando Delcid es originario del cantón el Capitán, en San Alejo, La Unión Sur; es esposo y tiene cuatro hijos. Su fórmula de campaña es José Bryan Muñoz, de 32 años.

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