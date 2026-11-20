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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La fórmula presidencial del partido político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), compuesta por Orlando del Cid y Josué Bryan Muñoz, solicitaron la tarde de este jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción para participar en las elecciones del próximo año.

El secretario general del FPS, Óscar Lemus, dijo que como partido trabajarán por crear una nueva economía en El Salvador. “Tenemos una fórmula presidencial joven con visiones de país, en la cual, creemos aportarle a la nación salvadoreña nuestros conocimientos, capacidades, visión de país. Creo que este es un momento histórico para la nación salvadoreña, la patria requiere hoy mismo de mujeres y hombres valientes que afrontemos la economía con seriedad, la transparencia como principio de una buena administración”.

Orlando del Cid, candidato a la presidencia; señaló que buscará traer unidad al país. “Nosotros no venimos a confrontar a nadie de una manera insultándolo, venimos a presentar ideas, a dar lo mejor que se puede dar para una nación”.

Del Cid sostuvo que la economía debe ser la base del próximo gobierno. “Hemos hecho una propuesta muy seria de traer 100 mil millones de dólares de inversión a esta nación, eso acompañado con 700 mil nuevos empleos”, destacó.

El candidato sostuvo que se debe trabajar “en una nueva economía”, que no afecte a la economía actual; es decir, con inversiones nuevas y “frescas”, donde las empresas paguen a $7 la hora.

Este jueves es el último día para que los candidatos a presidente, diputados y concejos municipales presenten su solicitud de información.

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