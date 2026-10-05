Bases Magisteriales denuncian crisis salarial, de salud y despidos en el sector docente

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Bases Magisteriales denunció que la actual administración mantiene al Magisterio Nacional en “una crisis” marcada por salarios estancados, deterioro del sistema de salud, jornadas extenuantes y supresión de plazas sin seguir el debido proceso.

En conferencia de prensa, Bases Magisteriales aseguró que la actual administración, “somete” al Magisterio Nacional, en una “profunda crisis de orden financiero”, al “deterioro de los programas de salud” y” jornadas extenuantes de trabajo”, a ello sumado “al terror” de los despidos y las supresiones de plazas.

Bases Magisteriales destacó que el Gobierno, “valiéndose del régimen de excepción”, “se ha dado a la tarea de violentar los derechos económicos, sociales y laborales que protegen al sector docente en su Ley Especial, Ley de Carrera Docente y las demás leyes relacionadas con el derecho laboral”.

Sobre la crisis económica, los docentes manifestaron que durante los últimos seis años los salarios de los docentes han permanecido “estancados”, a pesar de los “altos precios” de la canasta básica de alimentos y los “gastos excesivos” en que incurre el personal docente para comprar paquetes de internet, insumos necesarios para sus clases y realizar, incluso, contribuciones al programa de alimentos.

Según los docentes, la actual administración ha violentado el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente que establece que los salarios de los educadores se fijarán teniendo en cuenta el cargo con revisiones periódicas no mayores de tres años. “Han transcurrido dos periodos sin que se haya realizado la citada revisión salarial”, resaltó Paz Zetino Gutiérrez, secretario de Organización de Bases Magisteriales.

El Gobierno ya presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto de la Nación 2027, donde para el ramo de educación asciende a $3,400 millones; sin embargo, dijo el magisterio, “no se observa ninguna partida presupuestaria para revisar dichos salarios”.

Otra de las crisis que atraviesa el sector docente, según se informó en la conferencia de prensa, es específicamente en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), ya que los docentes y sus grupos familiares sufren de escasez de medicamentos en los dispensarios de los distintos policlínicos, las citas con especialistas se programan en un periodo largo de espera.

“Cuando los docentes, debido a sus urgencias, deben comprar medicamentos, el reembolso de dichos costos tarda demasiados meses. Docentes y beneficiarios con enfermedades terminales como cáncer, insuficiencia renal, diabetes incluso y otras enfermedades, denuncian con frecuencia la falta de medicamentos especiales para sus tratamientos”, agregó Zetino.

También, denunciaron que les quitaron el área de atención de los docentes en el nuevo hospital Rosales; mientras que en otros hospitales como el San Rafael en Santa Tecla se ha reducido el espacio asignado a los docentes y sus grupos familiares.

“Los proveedores de bienestar magisterial, los proveedores privados, hospitales, laboratorios y médicos especialistas entre otros, son cada día menos por lo que los usuarios quedan a merced de los hospitales nacionales que sufren las mismas carencias que atraviesa el programa de bienestar magisterial”, añadió.

Según el Proyecto de Presupuesto 2027, el ISBM tendrá $62.7 millones para la “salud y bienestar integral para los docentes”.

La tercera crisis que expuso Bases Magisteriales, es el proyecto de modernización educativa, ya que genera “graves estragos en la salud de los docentes”. “El mismo Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial aceptó que hay una afectación en la crisis emocional de los docentes producto de las extenuantes jornadas laborales a las que son sometidas incluso en jornadas nocturnas”.

El programa de modernización educativa, según consideró Paz Zetino, está dirigido por funcionarios “que desconocen u obvian criterios pedagógicos y didácticos en su desarrollo”, ya que “satura a docentes y estudiantes con el uso de pantallas en las asignaturas de matemáticas y lenguaje y literatura y limita los espacios para las distintas disciplinas curriculares”.

“La rigidez de los horarios priva a alumnos y al personal docente de espacios para la creatividad y la iniciativa. Los docentes son sometidos a jornadas extenuantes de trabajo, capacitaciones durante fines de semana, actividades en horas nocturnas y jornadas alternas al desarrollo de las clases”, remarcó el docente.

Ante todo ello, Bases Magisteriales pidió al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda que se incorporen “los fondos necesarios” en el Presupuesto 2027, “para dar cumplimiento a la revisión salarial establecida en nuestra Ley de Carrera Docente”.

También, pidieron que el MINED y el Consejo Directivo del ISBM, gestionen ante Hacienda un refuerzo presupuestario que permita “salvar” el programa de salud de los docentes y de su grupo familiar y, además, que “se humanice” el trato laboral hacia los docentes que participan en el proyecto de modernización educativa, mediante el respeto de los horarios laborales y evitar exigencias de trabajo durante los fines de semana y horas nocturnas.

También, aprovecharon la conferencia de prensa para denunciar la supresión de plazas sin seguir el debido proceso; el departamento que más ha sido afectado es San Salvador con al menos 30 despidos en las últimas semanas. Por ello, exigieron respetar el derecho laboral y si aplican la supresión de plaza, que se le pida el decreto a la Asamblea Legislativa.

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