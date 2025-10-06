Candidata oficialista arremete contra derecha política en Honduras

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, denunció este domingo el draconiano sistema económico y financiero aplicado en esta nación centroamericana por las fuerzas políticas tradicionales.

“El modelo neoliberal nos llevó a un sistema de privatización que afectó profundamente al país”, arremetió Moncada durante un mitin de campaña en el nororiental departamento de Gracias a Dios, en clara alusión al llamado bipartidismo, encarnado por nacionalistas y liberales. La presidenciable de Libre, joven formación nacida tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009), acusó a los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL) de representar a “las 10 familias y 25 grupos económicos” que saquearon a Honduras.

“Recibimos un país en ruinas, pero con el pueblo de pie lo estamos levantando”, afirmó la otrora ministra de Defensa, quien destacó la potente inversión en salud, educación e infraestructura realizada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde 2022.

Aseguró que el único responsable de garantizar el bienestar del pueblo es el Gobierno y reafirmó su compromiso de avanzar en el proceso de refundación nacional, iniciado por la primera mujer presidenta de Honduras.

En la mayoría de los sondeos, Moncada aparece como una de las grandes favoritas para suceder a Castro en enero de 2026, tras un eventual triunfo en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

De los cinco aspirantes en liza, además de la candidata de Libre, otros dos cuentan con posibilidades reales de alcanzar la presidencia: Nasry Asfura, del PN; y Salvador Nasralla, del PL, las dos principales agrupaciones de la oposición de derecha.

En referencia a Asfura y Nasralla, la aspirante del oficialismo manifestó que la narcodictadura -periodo comprendido entre la asonada golpista y la victoria de la actual mandataria- apoya a “dos títeres que representan más de lo mismo, una oligarquía acumuladora y evasora de impuestos”, enfatizó.

O volvemos al pasado o avanzamos en el proceso de refundación, advirtió Moncada, ante miles de simpatizantes congregados este domingo en Puerto Lempira, cabecera departamental de Gracias a Dios, territorio conocido como la Mosquitia, hogar del pueblo indígena los Miskitus.

“Ahora dicen tener una receta para el desarrollo del país y andan saltando de lugar en lugar”, pero ese bipartidismo, promotor del golpe de Estado, tuvo más de una década para propiciar los cambios y no lo hizo, criticó.

Contrastó que su plan de democratización de la economía permitirá avanzar hacia su segunda gran propuesta: la justicia social.

“La justicia económica es financiar al pueblo, al productor, a la mujer luchadora y al joven que busca su oportunidad. Por eso, nuestra reforma es profunda y estructural y no un simple maquillaje”, sentenció la presidenciable de Libre.

