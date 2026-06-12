Cancela Trump ataques a Irán ante eventual acuerdo

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Washington/Prensa Latina

El presidente Donald Trump canceló hoy los anunciados ataques “muy contundentes” de Estados Unidos contra Irán, porque según él un acuerdo con la República Islámica está cerca.

Otra vez el mandatario republicano dio marcha atrás a una decisión que de antemano auguraba una escalada mayor en Medio Oriente y desde la Casa Blanca, al ser preguntado por los periodistas afirmó que “Irán tiene muchas más ganas que yo de llegar a un acuerdo».

Dijo que espera una ceremonia para la firma del pacto en breve, posiblemente en Europa, a la que asistiría el vicepresidente JD Vance.

“Los documentos están prácticamente en su versión final, así que veremos”, apuntó Trump en la mansión ejecutiva. “Veremos”. “Eso debería concretarse bastante rápido”, opinó.

También comentó que acababa de hablar con varios líderes, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y dirigentes de países del Golfo Pérsico.

No obstante, medios locales señalaron, basado en una fuente israelí, que la publicación de Trump sobre un acuerdo con Irán sorprendió a Netanyahu, quien estaba -a tono con los informes- en una reunión de seguridad sobre Irán.

Más temprano el ocupante del Despacho Oval había amenazado con nuevos ataques de Estados Unidos a Irán en cuestión de horas y afirmó que se apoderaría de la infraestructura petrolera de esa nación islámica, incluida la isla de Kharg, «en un futuro no muy lejano».

En redes sociales, el mandatario republicano escribió que golpearía a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE” y que “asumiría el control total” de su industria petrolera y de gas, incluida la estratégica isla.

Trump lleva meses hablando de un acuerdo y cuando algo falla eleva sus amenazas contra Irán. En abril dijo que «toda una civilización» iba a morir, al referirse a un eventual destructivo a ataque de Estados Unidos.

Una fuente iraní cercana al equipo negociador de la República Islámica indicó previamente a un medio de ese país que Teherán todavía no ha aprobado ningún texto respecto al acuerdo con Estados Unidos.

Declaraciones del comandante del cuartel central general de Jatam al-Anbia, el general de división Ali Abdolahi, señalan que “los líderes estadounidenses están atrapados en un círculo vicioso debido a su desconocimiento de la nación iraní y sus fuerzas armadas, y sus repetidas mentiras lo demuestran”.

“La propaganda y la guerra mediática de Estados Unidos no logran compensar los repetidos fracasos en el enfrentamiento con Irán ni ocultar su inferioridad”, recalcó este jueves en un mensaje difundido por la prensa de ese país.

Abdolahi aludió a las declaraciones contradictorias de Trump, quien había dicho más temprano lo de golpear a Irán con dureza.

“Si bien alegan un deseo de negociar, Estados Unidos ha provocado inseguridad regional y amenazado el comercio y la economía internacionales, especialmente el estrecho de Ormuz, con sus acciones hostiles”, advirtió.

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