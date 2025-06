Canadá advierte a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a El Salvador por detenciones arbitrarias 

Por David Alfaro

22 de junio de 2025

Mientras el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, se jacta en redes sociales de que “El Salvador es ahora más seguro que Canadá”, el propio gobierno canadiense lanza una advertencia oficial que desmiente rotundamente esa narrativa. En su más reciente alerta de viaje, Canadá advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar El Salvador debido a la posibilidad real de detenciones arbitrarias de la dictadura sin el debido proceso.

Según la advertencia, tanto turistas como extranjeros residentes están expuestos a ser capturados sin orden judicial ni garantías judiciales mínimas, en el contexto de un régimen de excepción que ya lleva más de dos años activo. Esta medida de excepción ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales de derechos humanos por facilitar violaciones sistemáticas, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones ilegales y torturas.

La ironía es evidente: mientras Bukele intenta vender su país como un destino seguro y moderno, democracias consolidadas como Canadá recomiendan a sus ciudadanos no visitar El Salvador sin entender que podrían no volver a casa. El mensaje es claro: en El Salvador no hay garantías de justicia, ni para los propios ni para los visitantes.

¿De qué sirve tener soldados en las calles y baja en homicidios («sin cuerpos no hay delitos») si la dictadura bukeleana funciona como una maquinaria de persecución política y represión sin límites?

Quizás Bukele confunda el “orden” con la “libertad”, o la “mano dura” con la justicia. Pero el mundo lo está viendo, y esta alerta de Canadá es una señal de que la fachada de país modelo se empieza a resquebrajar.

Fuente gobierno canadiense:

https://travel.gc.ca/destinations/el-salvador?_ga=2.70240086.730848256.1750622574-1448524852.1750622574

