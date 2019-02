“Cambiar todo para que todo siga igual”

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Pasadas las elecciones, después del furor pasional de las redes sociales, amistades perdidas, insultos gratuitos, toneladas de noticias falsas, infundios colectivos e individuales, verdades a medias, millonarias campañas en medios de comunicación, difamaciones de personalidades, muerte civil propiciada por rumores repetidos por cientos de bots malos etc. nada ha cambiado en el capitalismo, ni cambiará debido a que el sistema no se decide en las urnas electorales, ni con gritos fanáticos, sino en un marco constitucional que tiene pesos y contrapesos, un escenario conocido en los últimos treinta años de paz, que no es apacible.

Algunas cosas que no cambiarán en los próximos años: el dólar como moneda de cambio y circulación, la Constitución de la República con sus instituciones permanentes, la propiedad privada, el Sistema Capitalista, la desigualdad social, deficiencia del problema hídrico, modelo económico, deuda externa, migraciones climáticas o desplazamientos por inseguridad, crimen organizado y grupos irregulares armados, terroristas asociados en pandillas, elusión y evasión fiscal, banca privada, telecomunicaciones privadas, problemas de salud, agua, desempleo… etc. aunque después de un lustro conozcamos casos de “enriquecimiento inexplicable”, en general nada nuevo. En el marco general político existe la “desconfianza política” que impide resolver los problemas de la nación, no existe la “racionalidad” social, así los institutos políticos se definen de derecha o izquierda, alguno centro; ahora la nueva derecha ha ganado el poder ejecutivo, “la primavera salvadoreña… ha muerto”.

Debo citar a Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”, en su novela el gatopardo, aunque según Wikipedia, ésta cita se basa en Alphonse Karr, “plus ça change, plus c´est la mȇme chose” (“cuanto más cambie, es más de lo mismo”) publicado en enero de 1849 en la Revisa Les Guȇpes (“Las Avispas”).

Seamos objetivos, las transformaciones sociales no ocurren de un día para otro, son de largo plazo, se necesitarían décadas para convertirnos en una nación desarrollada o en su defecto superar la pobreza.

Existen otros ejemplos como el comportamiento de la nobleza, el clero, el pueblo, el ejército español, ante la invasión de Napoleón a España, en el cual las tramas políticas desnudan los verdaderos valores de los administradores del poder.

Ahora las experiencias históricas reproducen escenarios conocidos, es lo mismo, ha ganado la oligarquía con nuevo rostro… ahora: cada quién a lo propio, trabajador a la fábrica, empleado a sus deberes, los banqueros a sus intereses compuestos, políticos a…

