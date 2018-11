CAM hizo mal manejo de conflicto en Santa Tecla: ministro Seguridad

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El titular de Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde y Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil (PNC), coincidieron en que hubo “mal manejo” del conflicto con los vendedores por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST), que la semana pasada dejó como resultado un fallecido y varios heridos con arma de fuego.

“Nosotros como Policía Nacional Civil manejamos estas situaciones casi a diario. ¿Y cuántos vendedores habían ahí, 250, 300? Nosotros manejamos casi a diario manifestaciones, concentraciones de personas que pueden tener 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, y de estos acontecimientos, aunque hay ocasiones en que se generan problemas no tenemos 14 o 15 heridos de bala, mucho menos van al hospital, 25 o 30 personas, eso es evidencia de un mal manejo”, afirmó el director de la PNC en entrevista con canal 12.

Cotto también defendió la actuación de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público (UMO) de la PNC, que evitó entrar en choque con los vendedores cuando ya los ánimos entre el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla y los manifestantes se habían desbordado.

El alcalde de Santa Tecla Roberto D’aubuisson criticó que los policías antimotines no actuaran en los graves disturbios ocurridos en esa ciudad y que dejaron decenas de lesionados, daños materiales, además del fallecido por un disparo. Según el edil arenero, el conflicto se transformó en un problema de seguridad pública pero que la policía no actuó.

“Aquel que pudiera esperar que la Unidad de Mantenimiento del Orden actúe de inmediato con el uso de la fuerza está equivocado, porque nosotros tenemos un protocolo de actuación y lo que procuramos es que ese momento no llegue y casi todas las concentraciones de personas que hay terminan por solucionarse el problema sin necesidad de intervenir con la UMO”, recalcó Cotto.

De acuerdo con el funcionario, de 50 manifestaciones a las que se hace presente la UMO, una de estas termina en intervención directa de la policía y el resto se resuelve con diálogo, negociación y persuasión. “Aquel que cree que en toda concentración de personas nosotros vamos a llevar a la UMO y la vamos a hacer actuar con gases o con medios químicos, con balas de goma, con los bastones, con los escudos, está equivocado, eso no es así. Tenemos un protocolo que manejamos y lo conocemos nosotros y que la Unidad de Mantenimiento del Orden tiene una alta capacidad de desarrollar”, dijo el titular de la PNC. Cotto advirtió que cualquier unidad de policía dependiente de un municipio enfrentará problemas si trata de manejar situaciones de este tipo, debido a su falta de preparación.

Es un hecho ante todo lamentable que debemos de buscar, en primer lugar investigar exhaustivamente, deducir responsabilidades y también prevenir que en el futuro no se produzcan este tipo de hechos. Consideramos que ha habido un avance en el tratamiento de este tipo de casos en el país, ya que en el pasado fue bastante común tenerlos no solo en la capital, sino en otros municipios del país y que se han venido reduciendo progresivamente. Por lo que debemos de prevenir. La investigación está abierta a todos los partícipes del mismo, y se investiga a toda persona que haya tenido alguna relación. Ya que se investiga un homicidio doloso que hay que darle prioridad, pero también varios casos de acción, entre ellos armas de fuego, vendedores y miembros del CAM.

En tanto, el ministro Ramírez Landaverde manifestó que en el caso de la PNC no existe ningún hecho donde la institución haya recurrido a la fuerza letal para sofocar una protesta de este tipo. “Por tal razón nosotros creemos que hubo una situación que hay que investigarla ante todo, que hay que deducir responsabilidades, es una investigación abierta. Se investigan muchos hechos, diferentes tipos de delitos, el homicidio por supuesto es el más grave y al que hay que darle prioridad”, afirmó.

El titular de Seguridad dijo que los municipios tienen autoridad para implementar el reordenamiento de las ciudades y la PNC puede prestar colaboración, pero también que la institución de seguridad tiene protocolos donde rige su actuación. “Cualquier institución, sobre todo la Policía, tiene parámetros de actuación que tiene que respetar y no solo tiene procedimientos, sino que tiene una doctrina que le mandata a, en primer lugar, resolver las situaciones con el mínimo daño posible y en caso ideal no aplicar ningún tipo de fuerza”, añadió Ramírez Landaverde.

Los funcionarios también se refirieron a las caravanas de migrantes salvadoreños que han viajado hacia la frontera México-Estados Unidos y señalaron que alrededor de 300 lograron ser persuadidos de no irse o de regresarse. Algunos de estos retornados, según las autoridades, han testimoniado la presencia de personas en las caravanas, que aparentemente se dedican al tráfico ilegal de personas.

“Se les vendió la idea de que yendo en grupo no solamente iban a ir más seguros sino que iban a tener una consideración especial por parte de los diferentes gobiernos. Constituye entonces una nueva modalidad de movilidad humana, sin embargo, hay que decirlo también que es una nueva modalidad de tráfico, puesto que dentro de ese movimiento por supuesto que hay personas que se están lucrando de ello y que, talvez no en el país, sino que saliendo de la frontera es claro, y los salvadoreños que ya retornaron así lo expresan, empiezan a ser acosados, a ser conminados a formar grupos que son los que contratan transporte y los movilizan, los albergan en diferentes situaciones”, afirmó Ramírez Landaverde. En el tema de la violencia, los titulares de Seguridad Pública y la PNC aseguraron que las cifras registrarán a finales de año otra reducción gradual en el tema de homicidios, respecto al año pasado. “A esta altura del año la tendencia no va cambiar significativamente, hasta el día de ayer el año pasado teníamos un total de 3,466 homicidios, este año tenemos 2,919, es decir, que a esta fecha tenemos 547 homicidios menos que el año pasado y la reducción es del 16%, lo cual implica que el promedio diario de homicidios es de 9”, detalló Cotto.

En cuanto al promedio de noviembre, a la fecha han ocurrido 105 homicidios, con un promedio de 8.7 muertes por violencia, mientras que en el mismo período de 2017 se habían cometido 126 asesinatos. “Esta tendencia creemos que no va cambiar. La tendencia (tasa anual) será de un promedio de 55 homicidios por cada 100,000 habitantes”, añadió el director de la PNC.