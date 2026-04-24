Califican de guerra económica choques entre pandillas haitianas

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Puerto Príncipe/Prensa Latina

Los enfrentamientos hoy entre pandillas rivales en la zona meridional haitiana de Cul-de-Sac Plain son parte de una lucha por el control de los recursos económicos de la zona, estimó el pastor católico Hénock Joseph.

El líder religioso destacó en declaraciones a la radioemisora Magik9 la importancia estratégica financiera de regiones de aquel territorio como Terre Noire, Sarthe y Pyè 6, ahora devenidas sangrientos campos de batalla entre grupos armados rivales.

Los recursos se concentran en especial en comunidades como Pyè 6, hacia donde marchan muchos residentes que huyen de la inseguridad desde zonas como Cité Soleil; y Sarthe, que alberga a varias grandes empresas, entre ellas E-Power, La Couronne, MSC y Séjournée, precisó Joseph.

Ambas regiones son dominadas por pandillas que son objeto de ataques por parte de las de Canaan, Chen Mechan y 400 Mawozo, las cuales se unieron para tomar el control de dichos territorios, agregó el pastor católico.

Otros grupos armados como Canaan también estarían en conflicto contra las bandas de Pyè 6, en medio de una situación deteriorada desde principios de marzo a causa de otros choques, consideró el líder católico.

Según Joseph, la violencia entre pandillas criminales paraliza las actividades en la región desde el fin de semana pasado, mientras muchos residentes permanecen confinados en sus hogares o huyen de la zona y algunas familias buscan refugio en las iglesias.

El pastor hizo, además, un llamamiento urgente a las autoridades para que intervengan y permitan a la población retomar sus actividades

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