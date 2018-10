Cafetaleros organizan foro para presidenciables

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A fin de que el próximo gobierno tenga un programa sobre cuál será la ruta para la caficultura en el país, la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) anunció que el próximo 14 de noviembre se celebrará un foro con los candidatos presidenciales, para que expongan su Plan Quinquenal para este sector.

José Omar Flores Hidalgo, presidente de ACAFESAL, afirmó que los cuatro candidatos a la Presidencia de la República han confirmado su participación. El evento será eminentemente gremial y académico, por lo cual, no habrá debates entre los participantes, no se harán preguntas sobre otros temas, y se permitirá responder solamente tres preguntas del público asistente. Asimismo, en el foro no se permitirá polemizar el tema, y el tiempo máximo establecido por cada candidato será de 25 minutos en la exposición de sus propuestas y de 5 a 10 minutos para responder las preguntas.

“ACAFESAL procura los mejores beneficios y vela por los intereses de los caficultores en el país, ya que más de un millón de personas viven del café, entre ellos los caficultores y su familia, trabajadores de beneficios, transportistas y coffee shops. Actualmente el parque cafetalero está compuesto por 198 mil 323 manzanas y más de 24 mil productores”, externó Flores.

Asimismo, enfatizó que es necesario tomar medidas urgentes para evitar la pérdida del cultivo del café, pues la desaparición del parque cafetalero incidirá negativamente en los mantos acuíferos, biodiversidad de la flora y fauna, producción de oxígeno y regulación de la temperatura.

Según el presidente de ACAFESAL, muchos caficultores tienen dificultad para recolectar la cosecha, lo cual podría incrementar el desempleo en el área rural, ya que la corta de café es la que más trabajo genera entre los campesinos, pues el dinero que reciben en las “cortas” es utilizado durante todo el año para cubrir sus necesidades.

Además de dejar el grano de café en los árboles se podría generar una inmensa plaga de broca en los cafetales del país, lo cual unido a la roya que ya se tiene repercutiría grandemente en la destrucción del parque cafetalero.

Otra de las consecuencias de no recolectar el grano de café es el incremento de la delincuencia, ya que debido a la falta de empleo en las zonas rurales de los cafetales, las personas no podrían generar los ingresos necesarios.