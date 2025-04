Bukele lo tiene claro desde hace mucho tiempo: con EEUU es sometimiento absoluto o nada. Lo que busca al arrastrarse a los pies de Trump, es evitar que se lo lleven preso, como se llevaron a Juan Orlando Hernández, por negociar con terroristas pandilleros, tales como el Crook y “sus angelitos”, y por traficar droga.

Por David Alfaro

14/04/2025

Bukele lo dijo él mismo en 2021: “Con Estados Unidos es sometimiento absoluto, o nada.” No lo dijo con orgullo, sino con el tono agrio de quien ve en el imperio una fuerza que no negocia. Y sin embargo, hoy lo vemos, no resistiendo, sino feliz y arrastrándose a los pies de Trump. ¿Por qué? Porque lo único que Bukele teme más que perder el poder es perder su libertad.

Bukele ya no busca respeto, ni siquiera reconocimiento. Busca inmunidad. Sabe que los expedientes están abiertos, que sus tratos con pandilleros y narcotraficantes no pasaron desapercibidos. Lo sabe, y por eso va de rodillas. Su visita a Trump no es diplomacia: es súplica.

Juan Orlando Hernández fue aliado de Estados Unidos… hasta que dejó de ser útil. Lo capturaron, lo subieron a un jet de la DEA y hoy está en una celda gringa. Bukele vio ese destino reflejado en el espejo y decidió anticiparse: mejor perro fiel que trofeo capturado.

El mismo que alguna vez se indignó contra el imperialismo yanqui, hoy lame la mano que teme que lo castigue. Bukele hoy es un “mal ejemplo” que sigue los pasos de Juan Orlando Hernández. Es, simplemente, otro caudillo tropical rogando clemencia al amo. El sometimiento absoluto ya lo eligió. Le queda rezar porque el amo aún lo considere útil y no lo suban esposado a un avión…

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...