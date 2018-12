Bukele le teme a un libre debate de ideas: Nidia Díaz

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La jefa de fracción parlamentaria del FMLN Nidia Díaz criticó la decisión del candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, de no asistir al debate presidencial organizado por la Universidad de El Salvador, a pesar que en un primer momento aceptó la invitación y luego argumentó que “no se le ha garantizado un formato equilibrado”.

“De presto él dice ‘no me gustan las condiciones, no me gusta el formato, está desbalanceado y no voy’, es un irrespeto a la Universidad Nacional, sobre todo a la alma mater de todos nosotros”, afirmó Díaz.

La diputada dijo que en un primer momento dudó de la decisión del candidato, porque le parecía un poco injustificada y sorpresiva la decisión. “Yo al principio creí que era desinformación viendo que las redes sociales son manipulables en algunas cosas, pero ya escuchamos a muchas personas, incluido el rector (Roger Arias) que ayer hacía un llamado al candidato de GANA a que vaya y participe”, dijo la legisladora.

Más que a un desequilibrio en contra del candidato de derecha, Díaz atribuyó la conducta de Bukele a que le rehuye y le tiene miedo al debate libre de ideas debido a las contradicciones en que puede caer.

“Creo que ellos huyen a los debates cuando ya están frente a otros, les gusta ir solitos y decir lo que quieran y no ser refutados o no tener un nivel de comparación de la propuesta de cómo se hacen las cosas y, sobre todo, cómo lo plantean porque están acostumbrados a decir tantas mentiras”, destacó la líder parlamentaria del FMLN.

Díaz se refirió a algunas propuestas lanzadas por los candidatos de oposición como la planteada por Carlos Calleja, de la Alianza por un Nuevo País, integrada por los partidos de derecha ARENA, PCN, PDC y DS, quien ha prometido ampliar el subsidio del gas a 200 mil hogares.

Sobre esa iniciativa, Díaz dijo que son medidas que ya está implementando el Gobierno y que la fórmula presidencial del FMLN tiene como enfoque central la profundización de los cambios, la corrección de algunas políticas y la implementación de otras.

La diputada de izquierda también recalcó el apoyo de su grupo parlamentario a la iniciativa de la fórmula presidencial integrada por Hugo Martínez y Karina Sosa de crear una ley especial para la titularización de miles de lotes que están en condición de ilegalidad y que beneficiaría a alrededor de 300 mil familias.

Esta propuesta fue presentada a la Asamblea Legislativa el jueves. “Hay dos leyes actuales. Consciente de esa responsabilidad y porque la gente se lo ha planteado en los distintos sitios que ha ido, nuestro candidato Hugo Martínez llevó esta iniciativa y nuestros diputados le dimos iniciativa y vamos a trabajar duramente por eso”, manifestó.

Díaz dijo que para seguir el rumbo de los cambios a favor del pueblo se necesita gente seria que jamás haya votado en la Asamblea Legislativa contra el pueblo, como Martínez y Sosa.

“No votamos por las privatizaciones, no votamos por la dolarización, no hemos votado por ninguna cosa que afecte al pueblo y estamos como antes, en las calles, luchando contra la privatización del agua, contra la concentración de la tierra, se han entregado casi 100 mil títulos de propiedad”, afirmó la diputada.