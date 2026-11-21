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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, se inscribió en altas horas de la noche de este jueves en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir en las elecciones de 2027; Bukele buscará el poder por 6 años más, tras las reformas a la Constitución de la República que se realizaron de manera inconsulta.

Con la reforma Constitucional, Bukele adelantó tres años la elección presidencial, para acompañar a la elección de sus candidatos a diputados. En 2027 no correspondía la elección presidencial, solo diputados y concejos municipales, por eso, muchos analista consideran que las únicas elecciones que valen son para estos últimos, y no para las presidenciales que debieron ser en 2029.

Bukele busca un tercer periodo al frente del Ejecutivo bajo la bandera del partido Nuevas Ideas, quien controla la Asamblea Legislativa y ha impuesto a funcionarios de segundo grado.

Desde la tarde del jueves; varios simpatizantes del partido oficialista llegaron a la sede del organismo colegiado para mostrar su respaldo al mandatario. De hecho, desde la mañana y por la tarde, la afluencia de personal policial y militar se intensificó en la zona.

Bukele llegó al filo de las 9 de la noche a la sede del TSE en San Salvador, fue recibido, junto a Félix Ulloa por simpatizantes del partido oficialista. Luego de su inscripción, el mandatario brindó un discurso donde abonó a la narrativa que se ha ejecutado en los últimos años en el tema de seguridad, democracia y pasado político.

Según dijo el mandatario; a El Salvador le tomó varios años, pasar de ser el país más inseguro, a ser el país más seguro de todo el continente. “Ahora muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos, pero no nos vamos a quedar ahí y es por eso que estamos trabajando en educación, en salud, en turismo, estamos mejorando la infraestructura, hemos cambiado la imagen de nuestro país, nuestro país ahora se ve diferente y ahora la gente nos pide que vayamos a sus países a arreglar sus problemas, porque ven que El Salvador es ahora el país más seguro de todo el continente”, dijo Bukele.

El funcionario añadió que en El Salvador antes “no había democracia”, pero ahora “sí hay democracia y todos pueden participar”. Situación paradójica, ya que él llegó al poder en 2019 tras inscribirse en GANA y competir contra otros candidatos; además, en 2021, su partido arrasó en la Asamblea Legislativa y consiguió la mayoría; por lo que, tuvieron “a bien”, dar un golpe al Órgano Judicial y a la Fiscalía General de la República, al para imponer personajes afines.

El mandatario en declaraciones sostuvo que todos los partidos, pueden proponer a sus candidatos de lo que quieran y todos pueden participar. Además; sostuvo que en las pasadas elecciones generales, es decir, las de 2024, se contaron con 3 mil observadores electorales internacionales; y ningún país internacional cuestionó su legitimidad.

Es de recordar que la inscripción de Bukele en el TSE, es posible, luego de que la Sala de lo Constitucional, a fin al Gobierno, permitiera la reelección presidencial inmediata; por lo que, Bukele pudo participar en 2024 y en julio de 2025, se efectuaron reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo, que permiten la reelección presidencial indefinida y extendieron el período presidencial a 6 años. Además, se eliminó la obligación que el mandatario se separara del cargo, seis meses antes de las elecciones para buscar un nuevo periodo; también, se eliminó la segunda vuelta electoral.

El jefe de Estado, también habló sobre las condiciones para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la protesta; señaló que, durante sus siete años de gestión, no se ha utilizado gases lacrimógenos, ni macanas para reprimir manifestaciones y sostuvo que críticos a su gestión pueden opinar libremente. Sin embargo, su discurso contrasta en el campo, ya que agentes policiales acosan a organizaciones sociales que hacen concentraciones o protestas en las vías públicas, incluso son detenidos como en el caso de los líderes de la comunidad El Bosque.

Además, se han detenido a defensores de derechos humanos y abogados críticos del Gobierno, como Ruth Eleonora López y Enrique Anaya; además de Fidel Zavala y la persecución contra Ingrid Escobar de Socorro Jurídico Humanitario, Ivania Cruz y Rudy Joya de UNIDECH.

Bukele busca un nuevo periodo en el Gobierno en medio de fuertes criticas de corrupción, la nula separación de poderes, la cooptación de las instituciones públicas, la nula rendición de cuentas, la violación a los derechos humanos y la Carta Magna.

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