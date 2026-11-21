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Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS) hizo un llamado al Ministerio de Educación (MINED) para que garantice el acceso tecnológico y servicio de internet a los docentes, ante la implementación del nuevo sistema de marcación de asistencia mediante la plataforma PDH.

La organización sindical explicó que, si el Ministerio establece una nueva modalidad de control de asistencia que requiere el uso de teléfonos celulares y conexión a internet, también debe garantizar los recursos tecnológicos necesarios para su funcionamiento.

“Consideramos que, si el Ministerio de Educación establece una nueva modalidad de control de asistencia que requiere el uso de teléfonos celulares y conexión a internet, debe ser la institución la responsable de proporcionar estos recursos, mediante la entrega de un teléfono celular de uso exclusivamente laboral y el respectivo servicio de internet”, expresó SINDOPETS.

El sindicato también detalló que los docentes no han recibido un incremento salarial que les permita asumir los nuevos gastos derivados de las disposiciones institucionales. Por ello, consideró injusto que el cumplimiento de una medida administrativa represente una carga económica adicional para el presupuesto familiar de los maestros.

Ante esta situación, SINDOPETS exigió al MINED proporcionar a cada docente un teléfono celular destinado exclusivamente a asuntos laborales, garantizar el servicio de internet necesario para utilizar la plataforma PDH y evitar que los maestros tengan que recurrir a sus recursos económicos personales para cumplir con estas obligaciones tecnológicas.

Asimismo, la organización sindical invocó el artículo 29 del Código de Trabajo, que establece entre las obligaciones de los patronos proporcionar a los trabajadores los materiales y útiles necesarios para el desempeño de sus labores, así como un lugar seguro para resguardar sus herramientas de trabajo cuando deban permanecer en el centro laboral.

“¡Las herramientas de trabajo deben ser proporcionadas por el empleador!”, enfatizó el sindicato, que reiteró su postura en defensa de los derechos laborales y la dignidad del magisterio salvadoreño, así como de condiciones laborales justas.

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