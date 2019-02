Brutal e Infame Golpe de Estado en Venezuela y a La Democracia

Carlos Giron S.

De la manera más insólita y pasmosa se pretende terminar de consumar un perverso golpe de Estado en Venezuela contra el Presidente de la República legítimamente electo, Nicolás Maduro, a quien estúpidamente se califica de “usurpador”, cuando en mayo del año pasado fue reelecto libremente por el pueblo venezolano, con un 66 por ciento de votos del electorado, en un claro ejercicio democrático. Por eso, el traidor golpe no es solo contra el presidente Maduro, sino contra la democracia venezolana y la democracia universal. Se está desconociendo con ello la validez del voto libre emitido por los pueblos, donde sea, y hablamos de las repúblicas libres, no las dictaduras, como tampoco en los países que todavía padecen el ántrax de las monarquías, donde sus habitantes no son ciudadanos libres, sino súbditos, es decir, lacayos, esclavos, Así, es tonto que el Reino Unido, en Europa, se atreva a unirse a unos dos o tres países más que han lanzado un “ultimátum” al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

El golpe ha sido encabezado nada menos que por el presidente del Congreso, un tal Juan Guaidó, traidor que se ha proclamado a los cuatro vientos presidente “provisional”, mientras, piensa, o se echa del poder a Maduro, o se celebran “nuevas elecciones presidenciales”, como lo pretenden el traidor y la chusma de la oposición, también entreguista a los intereses extranjeros promotores de esa asonada.

El infame golpe se ha fraguado, según los traidores, “para liberar al pueblo venezolano de la “dictadura” de Maduro y de la supuesta pobreza en que lo tiene sumergido”. Bueno, que haya pobres en la Patria de Bolívar no es nada de extrañar, pues no toda la gente puede ser rica ni opulenta. Pobres los hay en todos los países, incluidos los “desarrollados” del primer mundo. Lo dijo Jesús cuando dirigía sus sermones y parábolas a las multitudes que lo seguían: “A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mi, no”.

En este caso de la “crisis” venezolana, artificialmente fraguada, se dice que hay una gran división entre los gobiernos que apoyan a Maduro y los que están con el traidor. La semana pasada se convocó a una sesión urgente de los gobiernos que forman la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y aquí es curioso que se de esto, pues antes la misma ONU se había pronunciado en defensa de la legitimidad apoyando el gobierno constitucional de Maduro. ¿Por qué esa convocatoria urgente? ¿Por qué no reafirmó su posición original?

Un dato muy importante en esta “crisis” es que dos grandes potencias mantienen su respaldo a Maduro y a la democracia venezolana. Son Rusia y China, además de otros países importantes como Turquía e Irán. El presidente ruso, Vladimir Putin ha condenado abiertamente los injerencismos extranjeros en la Patria del Libertador. En la OEA no está bien claro si hay una mayoría o no de naciones que apoyan o repudian al gobernante, que por cierto ha permitido que ALBA petróleos siga favoreciendo con precios especiales y créditos blandos a muchos de los países de la región. Es de esperarse que estos no se olviden de esto en las votaciones. Por cierto, MERCOSUR no se ha apresurado a defender a uno de sus socios importantes y no se sabe cual será la actitud al momento de votar en la ONU. Es plausible la posición demostrada por El Salvador a través de su Gobierno: reafirmar su solidaridad con el pueblo y el Gobierno venezolanos, mayormente en estos momentos de la agresión de la cual son objeto.

En esta trama fraguada contra Venezuela y su Gobierno legítimo, es de tomarse muy en cuenta lo que el Presidente Maduro ha señalado insistentemente -y no sin razón- es la guerra mediática local e internacional en contra de su país y sus gobernantes. Y eso es bien patente; se destacan las noticias que hablan de “dictadura”, de “la pobreza”, la “usurpación”, etc, etc. pero no se reportan ni muestran las concentraciones multitudinarias del verdadero pueblo dándole su apoyo a su presidente y en defensa de la soberanía nacional y la democracia contra toda clase de injerencismos extranjeros.

Muy importante es también el pleno respaldo reafirmado a Maduro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que se mantienen firmes, según lo han declarado sus jefes, junto a su comandante general. Igual cosa han hecho los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto sin duda alienta y da mas fortaleza a Nicolás Maduro, quien, seguramente por eso, ha tenido el valor de romper relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos de América. Un paso muy delicado.

Desde hace ratos, antes del surgimiento del traidor Guaidó, se ha señalado que tanto esta como otras situaciones revoltosas son provocadas y tienen una sola y clara explicación: la apetecible riqueza petrolera y de gas natural que posee la patria bolivariana, considerada una de las más grandes del planeta. ¿Se comprende el enigma y la forma en que quisiera resolverse para lo cual se esta prestando el traidor Guaidó?…