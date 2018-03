Brigada Infantil y PNC en control vehicular para prevenir accidentes de tránsito

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

La ciudad de Aguilares se vio sorprendida esta mañana de Jueves Santo, con un “control vehicular”, implementado por la Sección de Tránsito de la Delegación de la Policía Nacional Civil, que contó con el apoyo de la Brigada Infantil.

El control vehicular se desarrolló sin contratiempos en el kilómetro 37, de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Aguilares, que tiene como objetivo no solo proporcionar seguridad a los

automovilistas que se dirigen a diversos destinos turísticos, sino también dar información y recomendaciones para acatar la Ley de Tránsito, y no sufrir ningún accidente por imprudencia al conducir.

La Brigada Infantil se dedicó a recomendar a los automovilistas a no distraerse por consultar el teléfono celular, no manejar si está bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Además entregó “esquelas morales” a manera de advertencias de seguridad vial.