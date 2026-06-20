Brasil se redime con goleada sobre Haití y toma la cima del Grupo C

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Brasil se redimió en la Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Haití con doblete de Matheus Cunha. La canarinha tomó el liderato del Grupo C junto a Marruecos.

Al cuadro de Carlo Ancelotti le bastó 45 minutos para encaminarse rumbo a la victoria. El primero llegó a los 23′, cuando el atacante del Manchester United, Matheus Cunha, apareció para mandar el balón al fondo de la red y abrir el marcador.

A los 36′, Cunha volvió a aparecer para firmar doblete y ampliar la ventaja de los brasileños, que llegaban necesitados de una alegría tras el sabor amargo que dejó su debut.

Vinícius Júnior también se unió a la fiesta y, al 45’+3, marcó el tercero para la canarinha tras aprovechar un balón largo de Lucas Paquetá.

Brasil consiguió así su primera victoria en el Mundial y alcanzó a Marruecos en la cima del Grupo C, ambos con cuatro unidades.

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