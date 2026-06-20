Estados Unidos dice presente en los dieciseisavos y Brasil golea

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de Estados Unidos venció 2-0 a Australia para sentenciar su clasificación a los dieciseisavos de final y convertirse en el segundo país en avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los Socceroos se equivocaron a los 11′ y le dieron la ventaja parcial al conjunto estadounidense, luego de que Cameron Burgess enviara el balón dentro de su propia red en un intento de despeje. Una ventaja que fue duplicada antes del descanso.

El segundo llegó tras un tiro libre que encontró a Sergiño Dest. El defensor prolongó el balón dentro del área y este terminó rebotando en Alexander Freeman, quien reaccionó con rapidez y definió de cabeza para firmar el segundo gol de Estados Unidos.

Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones, confirmó su presencia en la segunda fase de la Copa del Mundo luego de golear 4-1 a Paraguay en su debut y vencer 2-0 a los Socceroos en la segunda jornada.

La selección de las barras y las estrellas tomó el liderato del Grupo D con seis unidades, por encima de Australia, que suma tres puntos, mientras que Turquía y Paraguay continúan sin unidades.

El jueves 25 de junio a las 8:00 p.m. enfrentará a la selección de la media luna con el objetivo de cerrar la fase de grupos con paso perfecto.

Saibari rompe récord y le da la victoria a Marruecos ante Escocia

Marruecos resolvió la victoria ante Escocia gracias al solitario gol de Ismael Saibari, quien además se quedó con el récord del tanto más rápido de la Copa Mundial de la FIFA. El cuadro africano domina el Grupo C, con los británicos como escoltas.

El nombre de Ismael Saibari volvió a hacerse presente en el segundo partido de Marruecos en el Mundial. El jugador marroquí marcó su segundo gol en la fiesta mundialista para darle no solo un nuevo récord a su selección, sino también el tanto de la victoria.

Apenas un minuto le tomó a Saibari mandar el 1-0 al fondo de la red. Los escoceses no pudieron con el balón filtrado para el dorsal 11, quien convirtió el gol más rápido del Mundial hasta el momento.

Marruecos debutó ante Brasil, en aquel partido donde, tras el gol de Saibari, Vinícius Júnior tuvo que rescatar al cuadro de Carlo Ancelotti para firmar un empate que dejó mejores sensaciones para los africanos que para la Canarinha.

La selección marroquí lidera el Grupo C con cuatro unidades, escoltada por Escocia con tres. Brasil suma un punto, mientras que Haití continúa sin unidades en el fondo de la clasificación.

Brasil se redime con goleada sobre Haití y toma la cima del Grupo C Brasil se redimió en la Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Haití con doblete de Matheus Cunha. La canarinha tomó el liderato del Grupo C junto a Marruecos. Brasil se redimió en la Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Haití con doblete de Matheus Cunha. La canarinha tomó el liderato del Grupo C junto a Marruecos.

Al cuadro de Carlo Ancelotti le bastaron 45 minutos para encaminarse rumbo a la victoria. El primero llegó a los 23′, cuando el atacante del Manchester United, Matheus Cunha, apareció para mandar el balón al fondo de la red y abrir el marcador.

A los 36′, Cunha volvió a aparecer para firmar doblete y ampliar la ventaja de los brasileños, que llegaban necesitados de una alegría tras el sabor amargo que dejó su debut.

Vinícius Júnior también se unió a la fiesta y, al 45’+3, marcó el tercero para la canarinha tras aprovechar un balón largo de Lucas Paquetá.

Brasil consiguió así su primera victoria en el Mundial y alcanzó a Marruecos en la cima del Grupo C, ambos con cuatro unidades.

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