Brasil con trámite fácil, pese a la ausencia de Neymar

Río de Janeiro/Brasil/AFP

Favorito para hacerse de la Copa América en casa y pese a la ausencia de su estrella Neymar, Brasil podría driblar fácilmente el Grupo A y quedar como líder, dejando la pelea por el segundo lugar a Perú, Venezuela y Bolivia.

Eso sí, en esta primera etapa, la canarinha no tendrá a su máxima estrella por lesión y envuelta en una denuncia por violación que él desmiente

Los dirigidos por Tite llegan al torneo con la presión de no hacerse de una Copa América desde 2007 y la historia de nunca haber perdido el trofeo como anfitriones.

Pero, si se toman en cuenta las últimas eliminatorias mundialistas sudamericanas, donde los brasileños clasificaron primero con bastante margen, la verdeamarela podría avanzar sin problemas entre sus rivales del inicio.

Brasil tiene una escuadra de mayor peso, hombre a hombre y en conjunto. Desde el arquero Alisson hasta el delantero Roberto Firmino, ambos recientes ganadores de la Champions League con el Liverpool.

También están el lateral Alves y el defensa Thiago Silva, ambos del PSG, y, ahora, con William, quien vuelve a la escuadra brasileña.

Un Perú «Guerrero»

La selección inca acostumbra a hacer buenos papeles en Copa América. Quedó tercera en las versiones de 2011 y 2015 y es candidata a pasar segunda de su grupo.

Los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca, ahora con un reciente Mundial en el currículo, manejan sus duelos con más confianza.

De la mano del ‘Tigre’ Gareca, Perú fue a un Mundial después de 32 años.

Y tiene en sus esperanzas cifradas en Paolo Guerrero, un camisa 9 de gran efectividad en Perú, estrella del Internacional de Porto Alegre.

Pero tiene que resolver la defensa. El retorno de Carlos Zambrano, efectivo pero temperamental, hace temer expulsiones. Igualmente, su portero titular, Pedro Gallese, milita ahora en Alianza Lima de Perú, una liga de pobre competitividad.

Ojo con Venezuela, Bolivia complicada

El técnico Rafael Dudamel ha echado mano a casi toda su legión extranjera, con jugadores que militan en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, una generación dorada de Venezuela, cuyo país atraviesa una severa crisis.

La estrella de la vinotinto es Salomón Rondón, atacante del Newcastle, y tiene entre sus novedades al delantero Adalberto Peñaranda (Watford/ING) y el mediocampista Jefferson Savarino (Real Salt Lake/EEUU).

En un amistoso preparatorio en Miami hicieron sufrir a los ecuatorianos, que alcanzaron un agónico empate 1-1. No obstante, el pasado miércoles cayeron 3-1 frente a México y cerraron sus fogueos con Estados Unidos. En marzo venció por 3-1 a Argentina.

El escenario no es el mismo para Bolivia, que viene de caer 2-0 frente a la campeona mundial Francia. De los 23 miembros del equipo, 13 acuden por primera vez al certamen, aunque se mantienen Marcelo Martins (Shijazhuang Ever Bright/CHN) y Marvin Bejarano (The Strongest/BOL).

El técnico Eduardo Villegas llega con pocas pretensiones al torneo y apuesta a una renovación de su plantilla con miras al Mundial Catar-2022.