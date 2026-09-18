BRP advierte sobre crisis del sector agrícola y desplazamiento de población rural

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Francisco Omar Parada, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno en el sector agrícola y denunció que estas contribuyen al debilitamiento de la producción nacional y a una mayor presión sobre la población de las zonas rurales.

Durante una entrevista en el programa Frente Intercontinental, retomada por Diario Co Latino, Parada afirmó que existe una tendencia a priorizar la importación de productos de la canasta básica en lugar de fortalecer la producción agrícola nacional.

“En este gobierno se ha tratado de desmontar la producción agrícola”, afirmó Parada, quien también señaló que las condiciones climáticas han afectado al sector y que no existe una respuesta institucional suficiente para enfrentar esta situación.

Parada sostuvo que la situación ha generado condiciones similares a las que llevaron anteriormente a sectores de la población rural a considerar la migración como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, señaló que actualmente esa opción enfrenta mayores dificultades debido a las políticas migratorias y de persecución implementadas en Estados Unidos.

“Estamos volviendo a esa dinámica, pero el problema es que ahora la opción de irse cada vez se ve más difícil”, manifestó.

Ante este escenario, el dirigente del BRP planteó como respuesta el fortalecimiento de la organización comunitaria y territorial. “Hay que organizarse. Tenemos que fortalecer la organización en el territorio, en estos lugares donde estamos siendo afectados, y exigirle respuestas sustentables al Gobierno”, expresó.

Parada también cuestionó el nivel de endeudamiento del país y criticó la estrategia de comunicación, ya que existe una distancia entre la imagen que se proyecta en redes sociales y las condiciones que enfrenta parte de la población.

“Se está construyendo un país para los extranjeros. Aquí se está construyendo un país para los grandes ricos, pero a costa de grandes sectores de la población”, sostuvo.

Afirmó que las dificultades económicas y productivas podrían profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales y señaló que la situación también estaría relacionada con procesos de desplazamiento de población.

Parada denunció la existencia de una “lógica de despojo” de tierras en diferentes zonas del país. Explicó que, ante esta situación, dentro del BRP se creó el Movimiento por la Defensa de la Tierra, con el objetivo de acompañar las denuncias relacionadas con estos casos.

Según el dirigente, este proceso tendría como consecuencia el desplazamiento de sectores de la población salvadoreña y favorecería la concentración de tierras en manos de sectores económicamente poderosos.

“La lógica de despojo va a beneficiar a los grandes ricos de este país, pero también está generando expulsión de un sector de la población salvadoreña”, concluyó.

La persistencia de condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño ha estado generando preocupación entre agricultores y ganaderos salvadoreños desde hace algunas semanas, debido al impacto que ya comienza a observarse en los cultivos, la disponibilidad de agua y la alimentación del ganado.

La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres declaró a final de agosto Alerta Roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional, especialmente en los municipios y territorios del país con susceptibilidad alta y muy alta al déficit hídrico, estrés agrícola y afectación de medios de vida.

La medida contempla particularmente las zonas comprendidas dentro del corredor seco nacional y demás áreas identificadas por las instituciones técnicas competentes. Sin embargo, no se conoce públicamente ningún plan para prevenir la crisis en el sector agrícola.

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