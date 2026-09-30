«Bolillo» Gómez se irá de La Selecta si no la mantiene en la Liga A, revela Yamil Bukele

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Redacción Deportes @DiarioCoLatino El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, confirmó que el técnico colombiano Hernán Darío «El Bolillo» Gómez continuará al frente de La Selecta con una condición.

«El ‘Bolillo’ dijo que si él no deja a la selección mayor en el grupo A (Liga A) él se va el día martes, es decir que el cuerpo técnico se queda con nuestra selección para los dos partidos del día viernes y lunes. Si me preguntan a mi, sería descabellado quitar a un cuerpo técnico a dos días de un partido tan importante», declaró Bukele.

Además, comentó el aspecto de indemnización del técnico: «el tema que anda es que el ‘Bolillo’ no se va porque quiere su dinero, su indemnización si lo echamos».

«Bolillo no tiene, y ese es un acuerdo al que llegamos con él, no tiene ningún dinero por ser despedido, no hay un monto que haya que pagar por la rescisión por despido anticipado, porque no hay un contrato, hay acuerdos de tiempo de trabajo», dijo.

Señaló que se reunieron con los jugadores, y estaban «muy apenados, muy desconcertados», y que no entendían que pasó ante Guatemala.

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