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Múltiple accidente de tránsito a la altura del redondel Integración

Redacción Nacionales 30 septiembre, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Múltiple accidente de tránsito a la altura del redondel Integración 533 Vistas

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Redacción Nacionales

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Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil atienden un múltiple accidente de tránsito a la altura del redondel Integración en sentido hacia el distrito de Apopa. Preliminarmente se conoce que una decena de vehículos están involucrados.

Equipos de emergencia atienden el siniestro vial múltiple entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, el cual, se encuentra totalmente cerrado y han pedido a los automovilistas que tomen rutas alternas.

Preliminarmente, se informó que entre son entre 5 a 12 vehículos los involucrados luego que a una rastra le habrían fallado los frenos.

Socorrista de Cruz Verde Salvadoreña informa que una persona ha fallecido y han trasladado a varios lesionados a centros asistenciales luego del accidente.

Esta información está en desarrollo.

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