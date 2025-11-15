Binoche baila al ritmo del flamenco previo a la entrega del Giraldillo de Honor

Saúl Martínez

Corresponsal

Pasando por la alfombra roja, en el momento del PhotoCall, la actriz, artista y bailarina francesa Juliette Binoche deleitó a los presentes que la rodeaban minutos antes de recibir el Giraldillo de Honor, con un breve baile al ritmo del flamenco.

Sevilla, la ciudad del flamenco, rindió su acción con una lluvia de aplausos y una ovación que le reflejó un momento de satisfacción.

Su talento, le ha llevado a consagrarse dentro de los escenarios, como una de las actrices más aclamadas dentro del Cine.

Como ejemplo, su proyección «In-I Motion» no es solo un documental, significa un salto al vacío. Su debut como directora es su primer paso detrás de la cámara y le ha permitido encontrarse con la danza, la fragilidad y esa verdad que solo aparece cuando una artista se permite desmontarse y volver a empezar.

Cada personaje le ha dado la oportunidad de convertirlo en un verdadero territorio, donde se entrega en lo absoluto.

Su filmografía, le ha permitido presidir la Academia Europea de Cine, con la que el Festival de Sevilla mantiene una alianza.

Hoy por ser una referencia del cine contemporáneo, José Luis Sanz, alcalde de la ciudad hispalense le ha entregado el Giraldillo de Honor.

Por tanto y como lo expresó Sanz, este 14 de noviembre, Sevilla une su memoria cinematográfica, al nombre de una de las actrices más versátiles y valientes del continente europeo; Juliette Binoche.

«El Giraldillo de Honor, es el máximo reconocimiento del Festival Sevilla en su 22ª edición», puntualizó el alcalde.

