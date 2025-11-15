Página de inicio » Nacionales » MARN pronostica lluvias para la noche de este sábado 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este sábado 15 de octubre, por la mañana, el cielo estará poco nublado y no se prevén lluvias.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, la zona norte y sus alrededores, con probabilidad de lluvias en la zona norte y en la cordillera Apaneca–Ilamatepec.

Por la noche, el cielo estará nublado y se prevén lluvias en la zona centro y oriente del país, incluyendo sectores del AMSS.

El viento será del noreste, entre 10 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h. En horas de la tarde, en la zona costera ingresará la brisa marina con velocidades entre 10 y 20 km/h.

El flujo del este ligeramente acelerado en combinación con viento de una alta presión ubicada al este de Florida, y vaguadas en diferentes niveles, favorece una ligera inestabilidad

