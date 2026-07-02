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Bélgica firma una remontada épica y elimina a Senegal en el último suspiro

Redacción Nacionales 1 julio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Bélgica firma una remontada épica y elimina a Senegal en el último suspiro 152 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Bélgica protagonizó una remontada épica con un desenlace polémico para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo y eliminar a Senegal, que parecía tener el boleto asegurado.

Habib Diarra abrió el marcador al 25′, tras un despeje de Thibaut Courtois que dejó el balón vivo dentro del área para que el senegalés enviara el 1-0 al fondo de la red.

Al 51′, Niakhaté firmó un extraordinario pase largo para Ismaïla Sarr, quien controló el balón y definió para el 2-0 con el que los africanos hicieron sufrir al conjunto liderado por Kevin De Bruyne.

Cuando todo parecía sentenciado, Bélgica inició una su remontada. Romelu Lukaku descontó al 66′ al aprovechar un balón dentro del área para marcar el 1-2 y devolverle la esperanza a los europeos.

Y sobre el cierre del tiempo reglamentario, al 89′, Youri Tielemans anotó el 2-2 para enviar el encuentro al tiempo extra y mantener con vida a los belgas.

El boleto a los octavos se le escapó a Senegal en la última acción del partido. Al 120’+5, nuevamente Tielemans convirtió un penal para firmar el 3-2 definitivo y sellar la clasificación de Bélgica a la siguiente ronda, tras una decisión que desató la polémica y dejó eliminados a los africanos.

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