Aviones militares de EEUU estarían operando desde la base de Comalapa revela The New York Times

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una investigación del The New York Times señaló que aviones militares de Estados Unidos estarían operando desde el aeropuerto de El Salvador. Entre las aeronaves se encuentra un AC-130J Ghostrider, diseñado para destruir objetivos en tierra o mar con misiles, ametralladoras y cañones.

Una investigación del medio estadounidense destacó que tres aviones militares del país norteamericano, han iniciado operaciones desde una base militar en Comalapa. Esta información del The New York Times está basada en imágenes satelitales, datos de seguimiento de vuelos y comunicaciones de tráfico aéreo.

Entre los aviones se encuentra un AC-130J Ghostrider, el cual está diseñado para destruir objetivos en tierra o mar con misiles, ametralladoras y cañones, este sería operado por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, administrada por el ejército estadounidense para misiones delicadas.

Junto con el avión de combate Ghostrider, está el avión de reconocimiento P-8A de la Marina, equipado con cámaras que pueden recoger información de inteligencia a miles de metros de altura. El P-8A también es capaz de lanzar torpedos y misiles antibuque.

“El tercer avión militar, el C-40 Clipper sin distintivos, se encuentra en la base desde mediados de octubre. Se sabe poco sobre su propósito, pero los datos de seguimiento de vuelo han mostrado que vuela ocasionalmente con aviones de vigilancia”, dijo el Times.

Es de recordar que desde el año 2000, Estados Unidos tiene presencia en la base de Comalapa, dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, para operaciones de prevención y control de drogas en el pacífico. La base habría tenido poca actividad desde 2022, hasta este reciente aumento de vuelos militares.

Esto coincide con la intensificación de las operaciones antinarcóticos desde agosto de este año. El Departamento de Defensa ha reconocido al menos 16 ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

Un análisis del Times de los mensajes de radio públicamente disponibles entre aviones militares y controladores aéreos descubrió que el avión de reconocimiento P-8A había realizado al menos seis misiones fuera de El Salvador. El avión de ataque y el avión de la Fuerza Aérea han realizado al menos una misión cada uno, según muestran las comunicaciones por radio.

No se sabe con exactitud si las aeronaves participan en ataques aéreos, “pero su despliegue en el puesto de seguridad coincidió con un aumento de los ataques contra objetivos en el Pacífico oriental, zona fronteriza con El Salvador”.

The New York Times pidió comentarios al Gobierno salvadoreño y a la oficina de la Embajada en Washington, pero no obtuvieron respuestas. Sin embargo, “dos oficiales militares estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados, confirmaron al Times que la presencia de estos aviones está relacionada con el aumento de las misiones antinarcóticos en la región”.

