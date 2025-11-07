Alberto Rodríguez recibe el Giraldillo de Honor por su trayectoria cinematográfica

«Llevo 25 años de carrera cinematográfica, nunca pensé que me darían el Giraldillo, me parece un poco exagerado, se lo suelen dar a grandes pilares del cine europeo», detalló con una satisfacción en su rostro Alberto Rodríguez, director de cine español, quien está noche ha recibido de las manos de su equipo de trabajo el Giraldillo de Honor por su trayectoria en el mundo del arte.

Rodríguez ha escrito y dirigido películas entre ellas «La isla mínima», que le ha valido 10 premios Goya y «El hombre de las mil caras», con el cual alcanzó el premio Goya al mejor guión adaptado.

Nacido en Camas, Sevilla, el 11 de mayo de 1971, inició su carrera cinematográfica en 1997 con el corto «Banco». 25 años después de su constancia en el séptimo arte, ha ratificado que este premio más allá de personificarse en él, va dirigido a un colectivo entre ellos; cineastas, directores, maquillaje, peluquería, escenografía y vestuario, ya que todo ellos forman parte de la producción de cine.

«Iniciamos a hacer cine en 1990, en un panorama bastante desolador, no existía este festival, no existía ninguna productora y además no recibíamos ningún tipo de subvención», argumentó.

Con la entrega del Giraldillo, el Festival de Sevilla, ha dado por inaugurado la vigésima segunda edición del Cine Europeo en la ciudad de Sevilla, en la que se reúnen 350 cineastas a partir del 7 al 15 de noviembre.

Rodríguez, destacó que el cine tiene indiscutiblemente un contenido social y político, para él, aún cabe la duda en que si lo que ha producido han trascendido o no. «Por lo menos yo no puedo ver, lo que hago desde afuera».

Para él, un cineastas siempre hace su última película, pero también reconoce que es el tiempo quien determina lo que pasa. Recuerda que cuando comenzó a hacer cine no había apoyo, pero que hoy tiene la oportunidad de contar su historia, historia que le ha permitido no bajar la guardia, y aconsejó a los futuros cineastas a no dejar de insistir en llamar la atención.

En la gala inaugural también se aprovechó a realizar el estreno en España de ‘The Last Viking’, de Anders Thomas Jensen, protagonizada por Mads Mikkelsen.

Manuel Cristóbal, director del Festival de Sevilla dio a conocer al panel de jurado que estará a cargo de las ediciones, entre ellos; Bonnie Volando, Linda Myles, escritora y editora británica.