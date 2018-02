Ausencia del estudio Náhuat pipil

Caralvá

Fundador

Suplemento Tres mil

“… frente a ese dilema -inexistencia de textos nacionales que recolecten apropiadamente la lengua indígena más importante del país, el náhuat -nos volcamos a interpretar colecciones extranjeras que, con rigor insospechado, transcriben la lengua materna de los pipiles de Izalco. Mientras no se descubran documentos coloniales, juzgamos que “Mythem in der Mutterspache der Pipil von Izalco in El Salvador (Mitos en la lengua materna de los pipiles de Izalco de El Salvador, 1935) del antropólogo alemán Leonhard Schultze-Jena recolecta el ciclo mitólogico más completo de la lengua indígena” en: Mitos en la lengua materna de los pipiles de Izalco en El Salvador /Tr. Rafael Lara Martínez, Aut. Leonhard Schultze Jena – San Salvador : Ed Don Bosco, 2010, pág 6. La UNESCO anunció en el año 2015 que 400 idiomas están en peligro de extinción en América Latina “Cuando una lengua muere, o lo que los lingüistas prefieren llamar “duerme”, no solo se apagan las voces, también muere una cultura, una forma de vida, una manera de ver el mundo. “Si le preguntas a un miembro de la comunidad de habla, te puede responder que pierde su esencia, su identidad como persona y la de un grupo”, asegura Gabriela Pérez, curadora de lingüística en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian, en Washington. “Se pierde un sistema único de expresión, pero los idiomas además son vehículos de sistemas de creencias, de conocimientos de la flora y fauna, y todo eso también muere”, explica el lingüista Christopher Moseley, editor del Atlas” El país 15SEP015; eso perdemos al dejar de estudiar el idioma Náhuat pipil, además la interpretación de nuestra identidad genuina. El vacío de nuestra historia es evidente, “La dictadura de Hernández Martínez plasma las imágenes que la urbe salvadoreña juzga representativas de lo indígena. Por su parte (Roque) Dalton nos revela que el rescate de lo propio no se produce sin referencia a lo ajeno. La factura del poema temprano en honor a Aquino resulta incomprensible sin una lectura del chileno Pablo Neruda. Las letanías que reiteran sus versos -“piedra en la piedra (…) rosa en la rosa” -anuncian un estilo particular (Dalton, Ventana, 1961: 70). Lo que nos entrega lo más íntimo del indígena -su consonancia revolucionaria con el presente- lo marca el proyecto poético de la vanguardia latinoamericana” Mitos en la… pág 3; en general la voz del indígena es sustituida por intelectuales que interpretan la vocación étnica, sin el estudio previo de la fuente primaria, ello conduce a errar la interpretación, pero su análisis nos permitirá llevar el vacío en las disciplinas académicas.