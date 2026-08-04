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Imagen del 23 de julio de 2026 de personas descansando sobre los escombros de un edificio colapsado después de que se registraran dos terremotos, en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela. (Xinhua/Marcos Salgado)

Aumenta a 6.125 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

Redacción Nacionales 4 agosto, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en Aumenta a 6.125 la cifra de fallecidos por sismos en Venezuela 131 Vistas

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CARACAS/Xinhua

A 6.125 aumentó la cifra de fallecidos por el doble sismo ocurrido en Venezuela en junio, de acuerdo con la actualización del boletín publicado hoy lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El reporte, publicado en el canal de Telegram de Jorge Rodríguez, mantiene la cifra de rescatados en 6.462 personas. Asimismo, las personas atendidas en centros hospitalarios suman 60.992.

En cuanto a la infraestructura, se han entregado 287 viviendas a las familias víctimas de los terremotos.

Además, se contabilizaron 43.679 edificaciones evaluadas en el país.

De las 41.624 viviendas afectadas, 25.325 son consideradas habitables, 9.866 tienen orden de restricción y 6.433 están en alto riesgo.

El Gobierno venezolano estableció el método semáforo para evaluar la habitabilidad de las infraestructuras. El edificio o estructura con etiqueta verde, son habitables; la amarilla tiene el acceso restringido y la roja son consideradas de riesgo, incluso pueden llegar a ser demolidas.

El 24 de junio de 2026, el pueblo venezolano sufrió un doble sismo de 7,2 y 7,5 con epicentro en los estados de Yaracuy (oeste) y La Guaira (centro), respectivamente.

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