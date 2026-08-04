Muere Andrés Espinoza, fundador de Yolocamba I Tá y referente de la música comprometida salvadoreña

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Redacción Nacionales

@DirioCoLatino

El fallecimiento de Andrés Espinoza la tarde de este lunes 3 de agosto, integrante fundador del emblemático grupo Yolocamba I Tá, enluta a la cultura salvadoreña y deja un vacío en una de las expresiones artísticas más representativas de la música social y de protesta en El Salvador.

Espinoza formó parte de la agrupación junto a Manuel Gómez, los hermanos Roberto y Franklin Quezada, Guillermo Cuéllar, Apa Barillas, Paulino Espinoza, Víctor Cañizalez y Julio «Teto» Burgos, artistas que durante décadas utilizaron la música como una herramienta para narrar la realidad social del país y acompañar las luchas populares.

Yolocamba I Tá nació en la década de 1970, en un contexto marcado por la creciente conflictividad política y social que desembocaría en la guerra civil salvadoreña. El grupo realizó su primera presentación pública el 30 de agosto de 1975, apenas dos días después de adoptar el nombre con el que alcanzaría reconocimiento nacional e internacional.

Durante la primera década la agrupación recorrió escenarios de Europa y América Latina, llevando un repertorio inspirado en las luchas populares, la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la solidaridad entre los pueblos. Sus canciones se convirtieron en parte del patrimonio musical salvadoreño y latinoamericano, trascendiendo el conflicto armado y manteniendo vigencia en las nuevas generaciones.

La historia de Yolocamba I Tá está estrechamente ligada al desarrollo de la llamada Nueva Canción Latinoamericana, movimiento artístico que, desde finales de los años sesenta, reunió a compositores e intérpretes comprometidos con las transformaciones sociales de la región. En El Salvador, el grupo compartió ese espacio con agrupaciones como Mahucutah, Sembrador, La Banda Tepehuani y artistas como Jorge Palencia, quienes consolidaron una corriente musical profundamente vinculada a las demandas sociales y populares.

Durante los años del conflicto armado (1980-1992), muchas de las presentaciones de Yolocamba I Tá se realizaron en el exilio o en escenarios internacionales, donde su música sirvió para visibilizar la situación salvadoreña y promover campañas de solidaridad con la población afectada por la guerra.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, la agrupación continuó activa, adaptando su repertorio a los nuevos desafíos del país. Sus conciertos incorporaron temas relacionados con la memoria histórica, la justicia social, la migración, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, manteniendo el carácter crítico que distinguió al grupo desde sus orígenes.

A lo largo de cincuenta años de trayectoria, Yolocamba I Tá realizó cientos de presentaciones en teatros, festivales, universidades y espacios comunitarios, convirtiéndose en una de las agrupaciones salvadoreñas con mayor proyección internacional.

Además de su labor artística, Andrés Espinoza desarrolló una importante carrera en el ámbito del desarrollo local, especializándose en procesos de fortalecimiento comunitario y participación ciudadana. Su trabajo trascendió el escenario musical y estuvo orientado al impulso de iniciativas para mejorar las condiciones de vida de diversas comunidades salvadoreñas.

Diversos sectores culturales han destacado que el legado de Espinoza no se limita a su participación en una de las agrupaciones más emblemáticas del país, sino también a su aporte en la formación de nuevas generaciones de gestores culturales y líderes comunitarios.

A principios del presente año, Espinoza trabajaba en un programa de gobierno local para presentarlo a partidos políticos que lo habían buscado para una posible candidatura para alcalde municipal de San Salvador Centro, pero no logró unir a diversas furzas políticas para una candidatura única.

Espinoza estaba convencido que de forma aisalada es imposible garnarle a la maquinaria electoral de oficialismo.

“Hoy despedimos a un revolucionario consecuente, a un hombre que hizo de la música una herramienta para sembrar conciencia, esperanza y compromiso con nuestro pueblo. Como integrante de Yolocamba Ita, su voz y su talento trascendieron escenarios para convertirse en parte de la memoria y la historia musical de El Salvador”, escribió en sus redes sociales el secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores.

“Tuve el privilegio de conocerlo y compartir su amistad. Andrés deja un legado que vivirá en cada canción, en cada causa justa y en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de coincidir con él”, agregó el dirigente político de izquierda, tras enviar su solidaridad a la familia y alos integrantes del grupo musical.

Con la partida de Andrés Espinoza desaparece uno de los protagonistas de una etapa fundamental de la historia cultural salvadoreña. Sin embargo, su legado permanece en las canciones que acompañaron generaciones enteras y que forman parte de la memoria colectiva del país, así como en el trabajo comunitario que desarrolló durante gran parte de su vida profesional.

La trayectoria de Yolocamba I Tá constituye uno de los capítulos más importantes de la música salvadoreña contemporánea. Su historia demuestra cómo el arte puede convertirse en un vehículo para preservar la memoria histórica, fortalecer la identidad nacional y acompañar las aspiraciones de justicia y dignidad de un pueblo.

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