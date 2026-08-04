Estamos conversando con Irán “en este preciso momento”, dice Trump

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este lunes que las conversaciones con Irán se están llevando a cabo «en este preciso momento», y añadió que «esta es la última oportunidad».

«Estamos conversando y lo estamos haciendo por solicitud de Irán con el apoyo de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar en especial, pero también de otros», dijo Trump a los reporteros en la Oficina Oval de la Casa Blanca tras firmar una orden ejecutiva sobre cónyuges de militares.

«Esta es la última oportunidad para que firmen un buen documento», añadió Trump.

«Creo que quizá consigamos algo, pero deseo darles una última oportunidad antes de la decapitación», dijo.

Cuando se le preguntó sobre los avances, Trump dijo a los reporteros que «lo descubrirán hoy o mañana… será rápido, de una forma u otra».

Trump dijo que las dos partes están conversando sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, «tenerlo abierto literalmente para mañana (martes), completamente abierto, y esta es la fase uno».

«Y la fase dos será cuando conversemos sobre la capacidad nuclear… la desnuclearización de Irán tiene que ocurrir», indicó, y añadió que «eso demorará un poco más».

Hoy con anterioridad, Trump recurrió a las redes sociales para criticar a la dirigencia iraní, a la que acusó de ser «increíblemente hipócrita».

«Solicitan una reunión, algunos dirían que ‘rogaron’, comienzan las conversaciones, con más programadas para el corto plazo, y dicen, de forma abierta y orgullosa, que no están sosteniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada, y que solo están tratando con ‘Omán'», publicó Trump en Truth Social.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo este lunes en Teherán que Irán no sostiene en este momento negociaciones con Estados Unidos, sino que están en curso las conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz.

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