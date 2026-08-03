Ciudadanos comprometidos realizan una huelga de hambre en el Centro Histórico

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Desde este lunes, varios ciudadanos organizados, entre ellos representantes de pueblos originarios realizan una huelga de hambre para pedir un cese a los proyectos que destruyen los territorios. La huelga de hambre la realizan frente a catedral metropolitana de San Salvador

La defensora de derechos humanos, Gloria Anaya, recordó que han pedido “un alto a la destrucción de todos los bosques, a la contaminación de nuestros ríos, de nuestras fuentes de agua”.

Anaya lamentó que las instituciones del Estado no escuchen las demandas de la población; en cambio, actúan a favor de “las élites económicas”, que aprovechan y manipulan a favor para destruir, despojar los territorios, las comunidades agrícolas.

“Sabemos toda la amenaza que hay a causa de la implementación de la minería metálica en nuestro país, la contaminación de nuestro río Lempa, nuestro río Sensunapán, en Sonsonate, y otros ríos y fuentes de agua que están en amenaza”, agregó Anaya.

Por lo tanto, ante la falta de una atención y una respuesta por parte de las autoridades competentes, los ciudadanos que realizan las vigilias, han decidido entrar en una huelga de hambre “en función de proteger, defender nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras fuentes de agua”.

A la vez, exigieron la libertad para todos aquellos inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, que, a la vez, sufren torturas, según los relatos que organizaciones de derechos humanos han documentado.

Gloria Anaya invitó a la población a acercarse y conocer la situación que atraviesa el país, así también a firmar para evitar que se destruya El Espino.

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