Audio pone al descubierto la trama judicial y política en Argentina para encarcelar a la dirigente social Milagro Sala

Emmanuel Gentile / RT

La Legislatura de la provincia de Jujuy, en Argentina, trata desde el jueves un pedido de juicio político al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) local, Pablo Baca, luego de que trascendieran audios en los que reconoce que la dirigente social Milagro Sala, presa desde hace 4 años, no ha sido encarcelada «por sus delitos», sino porque «es un peligro para el Gobierno» jujeño.

Las declaraciones de Baca surgen de una conversación telefónica con una amiga que la grabó secretamente, y que fue publicada y transcrita por el medio argentino El Cohete a la luna.

El contenido de la charla revela una trama judicial y política en Jujuy, donde gobierna Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) para mantener en prisión a Sala, a quien buena parte del kirchnerismo y la izquierda consideran una presa política.

Por su parte, Baca se ha pedido licencia mientras lo investigan, tras reconocer que la voz, definitivamente, es la suya, aunque aseguró que el audio había sido «editado» para perjudicarlo. También adelantó que no piensa renunciar, y apuntó contra Horacio Verbitsky, el periodista que dio a conocer la conversación privada: «Es un atentado contra la intimidad y la libre expresión», señaló.

– El contenido de los audios –

«Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo [lío] permanente, a los cortes, a la quema de gomas», reconoce el magistrado en uno de los audios.

Baca también dice no poder asistir a un evento porque le «han puesto» una reunión de acuerdo por «este quilombo de la Milagro», un tema que admite en ese momento que lo harta, aunque esto último lo dice con palabras menos decorosas.

— Voy a estar metido en ese quilombo. ¡Por qué no la suelta ya a la Milagro, y se dejan de joder!

— Porque tu jefe no quiere — responde su amiga, en alusión al gobernador Morales.

— No la quiere soltar — dice el juez entre risas—. No la quiere soltar. Como que los jueces no se ubican que ya no es lo que era. ¿Has visto?

«En Jujuy no existe la división de poderes»

La publicación de los audios generó un escándalo en la provincia del norte argentino. Y el bloque de legisladores peronistas presentó el pedido de juicio político, que ya tiene estado parlamentario.

La revelación periodística expone una aparente relación directa entre el gobernador Morales y el Poder Judicial de la provincia. Apenas asumió su primer mandato, el dirigente inició un proceso de reforma judicial, creó el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) —que se ocupó de varias causas contra Milagro Sala—, y amplió de 5 a 9 la cantidad de miembros del STJ, colocando allí al exdiputado radical y hombre de su confianza, Pablo Baca. Baca acababa de votar afirmativamente la propuesta del Ejecutivo cuando fue designado.

Morales se dio el gusto además de nombrar a otros tres jueces del máximo tribunal provincial, todos de conocida afiliación política radical. Una de ellas, Clara De Langhe Falcone, fue ungida como presidenta del STJ, cargo que ocupó hasta diciembre pasado cuando, tras la vuelta del peronismo al poder a nivel nacional, advirtió: «¡No vamos a permitir que [Milagro] quede libre!».

Este miércoles, asumió como titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy Josefa Herrera, excolaboradora de Morales. Al ser consultada sobre si tendrá independiencia del Ejecutivo al ejercer su cargo, señaló: «Voy a tener independencia porque son las instrucciones que me dio el Gobernador».

La diputada del Frente Para la Victoria (peronismo), Liliana Fellner, una de las impulsoras del juicio político, dijo al diario Tempo Argentino: «Estos audios del Superior Tribunal de Justicia nos demuestran que en Jujuy no existe la división de poderes, que forman un equipo que tiene un jefe y que ese jefe es Gerardo Morales».

Milagro Sala fue detenida en enero de 2016, y enfrenta un total de 16 causas en su contra bajo un estricto régimen de prisión domiciliaria, custodiada por Gendarmería en su casa de Alto Comedero, Jujuy.

Hasta su encierro, lideró la organización política y social Tupac Amaru, a través de la cual creó planes de construcción de vivienda, comedores infantiles, una piscina para los niños pobres de Jujuy, cooperativas de trabajo, entre otras obras.