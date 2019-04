Asamblea brinda mayor participación a la mujer en cargos de elección popular

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de reconocer el aporte de la mujer en el desarrollo del país desde diversos campos de acción, la Asamblea Legislativa aprobó iniciativas de reforma al Código Electoral, para garantizar su mayor y efectiva participación en cargos de elección popular.

La modificación responde a incorporar el requisito de que en las candidaturas no partidarias, se presenten fórmulas mixtas, esto en la lógica de equiparar los requisitos de solicitados a los partidos políticos referentes a la igualdad y equidad de género.

“Con lo legislado este día, estamos dando estabilidad al sistema electoral incorporando en la normativa, tanto en las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias, una mayor participación políticas de las mujeres como un factor de democratización del país”, dijo Anabel Belloso, diputada del FMLN. En este sentido, el congreso salvadoreño también aprobó otras reformas al Código Electoral, para legislar en sentido de que las firmas que presenten ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los ciudadanos que deseen participar como candidatos a diputados no partidarios, no se repitan.

Otra de las reformas al mismo cuerpo normativo tiene que ver con que los votos que obtengan los candidatos a diputados no partidarios, no se sumen como planilla al ciudadano que más votos consiga, sino de forma individual.

Al respecto, Leonardo Bonilla, diputado no partidario consideró esta iniciativa como una “puñalada a la democracia”, ya que a su juicio las reformas que tienen que ver con las candidaturas no partidarias no van en el sentido de fomentarlas sino de bloquearlas.

“Esta decisión tomada por la Asamblea Legislativa, no va en contra mía, sino de la misma ciudadanía, del derecho a elegir a ser electo, en contra de la democracia y evidencia el temor de los partidos políticos y el control que han ejercido con matonería desde hace mucho tiempo”, afirmó Bonilla.

El primer diputado no partidario electo en el país sostuvo que con la aprobación de las reformas al Código Electoral, contradicen la resolución 59-2014 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena que los candidatos partidarios y no partidarios participen en igualdad de condiciones y oportunidades, tanto en la forma de presentar sus candidatos como en el conteo de votos.

La reforma en cuanto a prohibir que los candidatos no partidarios compartan firmas y sumen sus votos como planilla, recibió 57 votos de los diputados presentes durante la sesión plenaria de este miércoles.