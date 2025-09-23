Asamblea aprueba reforma presupuestaria por $250 millones  

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este martes incorporar al presupuesto de Hacienda $250 millones de deuda con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para “obligaciones del Estado”; sin embargo, no se especificó para qué rubros.

El préstamo fue ratificado el 3/09/25. La operación a financiar es «Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia»; el decreto no menciona para qué se utilizarán en el presupuesto de Hacienda.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, criticó la asignación sin haberse especificado para qué se utilizarían los fondos. “Cuando dicen obligaciones del Estado no especifican cuáles son estas obligaciones, lo que puede ser para gasto de pago de salarios o para cualquier cosa. No está especificado dentro del decreto y es por eso que puede ser incluso que se ocupe para pagar algún tipo de proveedor entre otras cosas, que al final termina siendo gasto corriente”.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, votó en contra de este dictamen de la Comisión de Hacienda, ya que señaló que no se especifica en qué se usará el dinero. «El decreto no establece un detalle de a qué partidas específicas se van asignar estos $250 millones, solo menciona una unidad presupuestaria, que se llama Obligaciones Generales del Estado».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...