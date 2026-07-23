Asamblea aprueba reconocimiento a Iván Barton y David Morán por participación en el Mundial 2026

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos, otorgar un reconocimiento a los árbitros salvadoreños Iván Barton y David Morán Santos tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es de recordar que ambos árbitros, Iván como principal y Morán como asistente 1, hicieron historia a nivel centroamericano ya que pitaron la semifinal entre las selecciones de Francia y España, realizada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

En ese encuentro, Barton y Morán se convirtieron en los primeros salvadoreños y centroamericanos en dirigir una semifinal de una Copa del Mundo, lo que podría considerarse como uno de los mayores logros del deporte nacional en esa materia.

Los dos réferis también fueron designados por la Comisión de Arbitraje de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para dirigir otros encuentros de la justa mundialista como Turquía contra Paraguay, Japón contra Suecia, Suiza contra Colombia y la semifinal.

Iván Barton Cisneros, oriundo de Santa Ana y licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador, inició su carrera como docente antes de dedicarse al arbitraje profesional, según lo informó el mismo decreto aprobado este miércoles en la sesión plenaria.

Desde que obtuvo su escarapela FIFA en 2018, ha dirigido encuentros mundiales. Entre ellos, en la Copa Mundial de Catar 2022, donde dirigió tres encuentros como juez principal en los partidos de la fase de grupos entre Alemania-Japón, Brasil-Suiza, Inglaterra-Senegal en octavos de final y como cuarto árbitro en los cuartos de final.

Con estas actuaciones, acumuló un total de siete partidos mundialistas como árbitro central, estableciendo un récord histórico sin precedentes para el arbitraje salvadoreño y centroamericano.

Además de dirigir competiciones de la FIFA y la CONCACAF, Barton ha sido invitado a arbitrar en ligas de Arabia Saudita y Japón.

Asimismo, marcó un precedente al convertirse en el primer árbitro en aplicar la nueva normativa disciplinaria de la FIFA sobre conductas antideportivas, al expulsar a un jugador en el encuentro entre las selecciones de Turquía y Paraguay, por cubrirse la boca para proferir insultos o expresiones ofensivas a un rival.

Mientras que David Jonathan Morán Santos ha destacado como árbitro asistente internacional FIFA desde 2015, consolidándose como el máximo referente del arbitraje asistente salvadoreño.

Su trayectoria incluye participaciones en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la Copa Mundial de la FIFA 2026, las Copas Mundiales de Clubes de 2023 y 2025, la Copa Mundial Sub-17 y varias ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...