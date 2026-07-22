Asamblea amplía vigencia de placas 2011 hasta agosto de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de prorrogar la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

En la plenaria 119, se aprobaron enmiendas a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el fin de evitar que los conductores incurran en el gasto de sustitución de las matrículas. Esta es la tercera vez que se hacen dichos cambios con el fin, de beneficiar a los conductores, según se informó desde la Asamblea.

La normativa vigente establece como fecha límite de circulación de automotores con las placas de 2011 el próximo 31 de agosto, pero esta se ampliará por un año.

Hasta diciembre de 2025, el Viceministerio de Transporte (VMT) registró 2 millones 22 mil 26 placas vigentes. De esta cifra, 1 millón 204 mil 510 pertenecen a matrículas de carros particulares; 704 mil 340 a motocicletas; y 65 mil 404 a camiones de carga pesada.

Quien se pronunció sobre el tema, fue el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que buscan la prórroga para no afectar el bolsillo de los salvadoreños, ya que cada placa ronda los $40 y el parque vehicular son más de 2 millones. “No lo queremos afectar en este momento y es por eso que se está pidiendo una prórroga para no hacer ningún cobro sobre este tema”.

El funcionario señaló que hay países que utilizan tecnología especializada en las placas para identificar rápidamente a los conductores; pero de momento en El Salvador se trabaja con las cámaras que se tienen actualmente en las diferentes autopistas y que tiene también la Policía Nacional Civil, con ellas “podemos identificar el número de placa y a los conductores que actualmente circulan en las autopistas”.

Por lo que, consideran que de momento “no es necesario” hacer un cambio masivo de placas, pero no descartó que en el futuro podría renovarse las placas.

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