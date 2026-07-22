Voces del Lempa, comunidades se movilizan en el Día Internacional contra la Minería Metálica

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Por: Luis Rafael Moireira Flores

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Minería Metálica, diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias se concentraron en tres puntos estratégicos del territorio salvadoreño: Cabañas, Chalatenango y el Bajo Lempa. La jornada continental de resistencia frente al extractivismo encontró un eco en las comunidades, donde la memoria de la lucha ambiental sigue intacta y el agua se mantiene como el recurso más sagrado y amenazado.

A orillas del río Lempa, a la altura del emblemático puente del Bajo Lempa, decenas de pobladores y representantes de comunidades cercanas se congregaron desde primeras horas de la mañana. Con consignas, pancartas y un profundo sentido de unidad, el objetivo fue claro: hacer un llamado urgente al cuidado de la “Casa Común” y expresar un rotundo e innegociable “NO” a la minería metálica en El Salvador.

La jornada no solo fue un acto de denuncia, sino también de espiritualidad popular e historia. En el centro de la concentración se erigió un altar conmovedor en memoria de los ambientalistas e lideres sociales asesinados durante las intensas luchas contra las corporaciones mineras en el país —como Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Recinos Sorto—. Entre el aroma de las flores y velas, resonaron los cantos de liberación cristianos entonados por las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), hilando la fe comunitaria con la defensa del territorio.

La actividad logró impulsar un fuerte camino de unidad entre diversas expresiones organizativas: las históricas Comunidades de Base de la zona, la Comunidad San Francisco Angulo y múltiples colectivos del Bajo Lempa. Juntos articularon un frente común contra lo que denominaron políticas destructoras del medio ambiente.

Durante las intervenciones se recordó el prolongado camino que ha recorrido el país respecto a los bienes naturales. Desde mediados del siglo XX -en los años 1900-, diferentes legislaciones y gobiernos promovieron e impulsaron la minería metálica en el norte de El Salvador, otorgando concesiones a empresas transnacionales (como la canadiense Pacific Rim/OceanaGold). Sin embargo, estas prácticas trajeron consigo contaminación por cianuro y metales pesados en las cuencas hidrográficas, generando tensiones sociales y graves daños medioambientales.

Fue tras más de una década de movilización incesante, articulada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, las iglesias y las comunidades vulneradas, que se logró una gesta histórica: en 2017, El Salvador hizo historia mundial al convertirse en el primer país del planeta en prohibir de manera absoluta la minería metálica en todas sus formas (a cielo abierto y subterránea), mediante la aprobación de una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Hoy, según denunciaron los manifestantes, los retrocesos legislativos y las amenazas de derogación o de evasión de dicha prohibición ponen de nuevo en alto riesgo las fuentes hídricas del país.

Liderazgos que claman por el agua y la vida

Noé Argueta dio inicio a la jornada matutina con un encendido llamado a la conciencia colectiva y al valor del entorno natural que los rodeaba: “Miren la belleza de este lugar, por esto luchamos. Nosotros vivimos de la riqueza que nos da estas aguas: comida y cosechas, si permitimos la minería estamos condenando nuestra vida. Estas aguas llegan hasta nuestros hogares, a nuestras cosechas. Estamos aquí para hacer un llamado de unidad entre comunidades y un grito a los gobernantes de que no permitiremos el avance de la minería.”

Por su parte, Salvador Ruiz, en representación de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa, dio lectura al comunicado oficial emitido de forma coordinada en las diferentes concentraciones del país: “En El Salvador, en diferentes puntos del territorio nacional (Chalatenango, Cabañas y Bajo Lempa), las comunidades nos sumamos a esta acción global contra el extractivismo minero; y llamamos al país a cuidar las fuentes de agua, proteger nuestros escasos bosques y salvaguardar la continuidad de la vida en nuestra ‘Casa Común’… A pesar del llamado de la Iglesia Católica, las iglesias históricas y organizaciones sociales que rechazan esa nefasta ley, la Asamblea se niega a derogarla; y el gobierno avanza en la implementación de proyectos mineros. Señal clara del avance extractivista es la amenaza de desalojo de comunidades ubicadas en zonas con potencial minero en Cabañas.”

El evento también sirvió como plataforma de solidaridad entre distintas luchas socioambientales. Representantes de la Comunidad San Francisco Angulo acompañaron la concentración, vinculando la amenaza minera con los problemas locales que enfrentan en su propio territorio por la imposición de proyectos contaminantes.

Rene Alfaro de la organización de San Francisco Angulo, que actualmente lucha contra la construcción de un basurero en su zona, enfatizó la continuidad de los daños ecológicos: “Nosotros también vivimos en carne propia la destrucción, en nuestro caso es un basurero, pero la destrucción es evidente. Bosques destruidos los cuales retenían el agua en nuestros suelos. Ahora imaginemos la minería y las aguas contaminadas.”

Un compromiso sellado con flores sobre el río Lempa

Para dar cierre a la jornada de protesta y conmemoración, los asistentes realizaron un emotivo acto simbólico. A las orillas de la corriente, se elevó una solemne oración a la Madre Tierra, pidiendo fuerza y sabiduría para mantener viva la resistencia comunitaria.

Posteriormente, entre cantos y consignas de esperanza, los pobladores depositaron flores sobre las aguas del río Lempa. Las flores flotando sobre la corriente sirvieron como un poderoso símbolo de respeto a la vida, una renovación del pacto con el ecosistema y un mensaje contundente para el Estado y la sociedad civil: las comunidades salvadoreñas no están dispuestas a ceder la salud de sus ríos ni el futuro de sus familias ante el extractivismo minero.

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