Arzobispo pide no convertir El Salvador en una gran cárcel internacional

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, mostró su preocupación de que el gobierno salvadoreño reciba presos de otros países, tal como está ocurriendo con Estados Unidos, ya sea porque han cometido grandes crímenes o ser migrantes indocumentados.

“Les pedimos a nuestras autoridades que no permitan que nuestro país se convierta en una gran cárcel internacional, estas peticiones las hacemos a nuestros gobernantes con el mejor espíritu y la buena voluntad, no es que queremos contradecir al gobierno, bien sabemos el esfuerzo que hacen por el bien del país”, sostuvo.

El arzobispo consideró que El Salvador no debe convertirse en una segunda Guantánamo, donde Estados Unidos mande a sus presos con el objetivo de gastar menos dinero, puede ser que el gobierno lo haga con el mejor interés, queriendo de parte de Estados Unidos un mejor trato para los migrantes que están allá, aunque se desconocen las causas, esta acción no conviene al país.

“A ningún país le conviene ser cárcel de otros países o de otro país, no le conviene, menos de un país tan grande como Estados Unidos, no sé si hay grandes presiones de parte de Estados Unidos, desconozco las causas, pero por lo que sea, debemos luchar para que eso no se dé, que se respete a nuestro país y que podamos vivir en un ambiente de tranquilidad, paz y armonía”, expresó el jerarca católico.

El arzobispo se mostró en desacuerdo con las declaraciones de las autoridades de Seguridad estadounidense, que la idea es mandar los criminales peores a El Salvador y a cambio pagar una suma de dinero por cada preso.

El arzobispo enfatizó que cada país debe juzgar a sus ciudadanos o extranjeros quienes han cometido crímenes en el propio territorio, de acuerdo a las propias leyes, tampoco hay un fundamento jurídico para estar penando a personas que no son del país ni han cometido faltas aquí.

Despidos y educación

“También estamos muy preocupados por la disminución de fuentes de trabajo tanto en el área formal, tras los numerosos despidos en distintas dependencias del gobierno; así como, por los desalojos de los vendedores en varios puntos del centro de San Salvador. Pedimos a nuestras autoridades, que busquen la manera de abrir otras fuentes de trabajo donde estas personas puedan ser colocadas”, peticionó.

En el caso de los vendedores, monseñor Escobar pidió que se construyan lo más rápido posible nuevos mercados, o se alquilen sitios convenientes donde colocar a dichos vendedores, todos los despedidos o han sufrido desalojo tienen familias a quienes mantener, y es deber del Estado velar por el bienestar de las familias.

Asimismo, la iglesia católica abogó por el sistema de salud y educación. La unificación de las escuelas no beneficia a los niños, debido a la pobreza en el país, es mejor contar con una escuela cerca de los hogares, eso evita el pago de pasaje o el caminar largas distancias donde los estudiantes son expuestos a muchos peligros, dijo el líder católico.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...