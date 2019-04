Arropado de inocencia y dignidad Lula cumple un año en prisión

Brasilia / Prensa Latina

Osvaldo Cardosa Samón

Convencido de que prefiere morir inocente y digno que de rodillas ante la injusticia, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumple hoy un año en prisión por supuestos actos de corrupción.

‘Al despedirme de mi querido nieto Arthur (falleció el 1 de marzo por una fulminante infección bacteriana generalizada) sentí todo el peso de la injusticia que golpeó a mi familia’, escribió el exdirigente obrero en una carta dirigida recientemente al Comité Nacional Lula Libre, involucrado en una nueva etapa de la campaña por su libertad.

Denunció en la misiva que ‘el pequeño Arthur (de siete años) fue discriminado en la escuela por ser mi nieto y sufrió mucho con eso. Entonces le prometí que no voy a descansar hasta que mi inocencia sea reconocida en un juicio justo’.

Insistió en que lucha para que su ‘inocencia sea reconocida ante las pruebas irrefutables de la defensa. Solo tiene sentido si se entiende como parte de la defensa de la democracia, de la reanudación del Estado de Derecho y del proyecto de desarrollo con inclusión social que el país quiere reconstruir’.

El político más popular en la historia reciente de Brasil ingresó el 7 de abril de 2018 a la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, para cumplir una pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región por presuntos hechos de corrupción.

También en febrero fue objeto de una segunda condena en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.

Cuando visitas a un hombre íntegro como Lula, de 73 años, ‘tienes una oportunidad de inspiración. Él está absolutamente consciente de que cumple una prisión política y permanece secuestrado por una decisión ilegal’, declaró a Prensa Latina el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta.

Según el parlamentario, el exsindicalista ‘reconoce su inocencia y cada día que permanezca en prisión más queda en evidencia la violencia jurídica que sufrió, el golpe político’.

El exmetalúrgico nos comunicó que ‘si algo le sucedía necesito que ustedes (militantes del PT) sean mis piernas. Si algo pasa conmigo preciso hablar con el pueblo brasileño a través de la voz de ustedes’, dijo Pimenta visiblemente emocionado al referirse a su amigo de muchos años.

Manifestó que ‘la campaña por la libertad de Lula ha crecido mucho dentro y fuera de Brasil. Y a un año de su encarcelamiento sigo convencido que el presidente cumple una prisión política como secuestrado político’.

No se trata solo de la legislación brasileña, violentada para que Lula pudiese ser condenado, sino de un cambio de la doctrina del derecho penal y criminal por parte del exjuez Sergio Moro (actual ministro de Justicia) y los procuradores de Lava Jato para justificar la prisión de una persona que no cometió ningún crimen y contra quien no existe ninguna prueba, explicó el también periodista.

Relató que Lula es el primer ‘obrero operario que llegó a la presidencia de la República en toda la historia de Brasil. El primero sin cursos superiores, sin estudios universitarios y eso para un país conservador, reaccionario, desde el punto de vista de los valores, de las élites, fue algo extraordinario’.

Pimenta expresó que ‘el legado de Lula es muy vasto, va desde resultados básicos como los primeros programas implementados, los cuales facilitaron que casi 30 millones de brasileños tuvieran acceso a la luz eléctrica’.

Enumeró que en ‘sus gobiernos (2003-2011) creó más universidades, más escuelas técnicas. Posibilitó que gran parte de la población brasileña tuviese por vez primera un hijo en la universidad, además de las políticas de inclusión’.

Durante las dos administraciones del fundador del PT se crearon más de 20 millones de empleos, hubo un cambio de protagonismo de Brasil en la arena internacional, apertura de nuevos mercados que posibilitó una verdadera revolución, agregó el líder de la bancada.

Todo lo anterior significa el exgobernante. Además de ser un presidente que recorrió Brasil antes de serlo.

‘Siempre tuvo esa opinión de que para dirigir a este enorme país tienes que conocerlo, saber del pueblo, sus problemas, desafíos, su alma y vida’, refirió el diputado.

A un año de su encarcelamiento, ‘Lula mantiene su serenidad. Sabe que es un preso político que cumple una tarea como otras y en este momento la principal es dirigir al pueblo brasileño, al Partido de los Trabajadores y transformar la lucha por la democracia y la soberanía’, subrayó Pimenta.

‘Lula resiste por aquellos que se fueron y por aquellos que quedaron’, afirmó hace unos días Lurian Lula da Silva, la hija mayor del expresidente y confiesa no saber de dónde viene la fuerza de su padre para luchar en defensa de su liberación y por otro proyecto de sociedad.