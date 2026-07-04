Argentina avanza a octavos y Cabo Verde firma una despedida histórica

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina y Cabo Verde protagonizaron un show de dieciseisavos de final, cargado de emociones de principio a fin, que terminó con la vigente campeona del mundo clasificada a los octavos de final tras imponerse 3-2, en una digna despedida para la selección africana.

Media hora le tomó a Argentina romper el empate sin goles ante el combinado africano, que mostró carácter ante la campeona y lo hizo de forma magistral, con un pase largo de Lisandro Martínez que encontró a Messi. El ‘eterno’ 10 rosarino mandó el 1-0 para desatar las emociones en Miami.

La Albiceleste se fue con la ventaja parcial al descanso, ante un Cabo Verde con sensaciones de gol para empatar y poner en aprietos a los dirigidos por Lionel Scaloni.

El deseo de gol se materializó a los 59′, catorce minutos tras el arranque de la segunda parte, cuando Deroy Duarte mandó en diagonal el 1-1 para burlar la muralla de ‘el Dibu’ Martínez y hacer explotar el grito de gol en la afición de los ‘tiburones azules’, que soñaba despierta.

La campeona del mundo se complicó ante la selección sorpresa de esta Copa del Mundo, una que en su primera participación alcanzó los dieciseisavos de final y mostró corazón, no solo en la fase de grupos, también ante la misma Argentina que levantó la Copa en 2022.

A los 92′, un grito de gol más resonó en Miami, esta vez a nombre de Lisandro Martínez, que apareció de sorpresa en el área para sellar el 2-1 tras el córner de Messi. Un tanto que reanimaba al conjunto sudamericano, pero que no duró mucho.

Sidny Lopes Cabral, el #13 de Cabo Verde y defensor del Benfica de Portugal, marcó el 2-2 de infarto, un gol de tiro libre perfecto que dejó sin oportunidad a Martínez en la portería para avivar aún más el alargue.

A pesar de que el encuentro tuvo sensaciones de llevarse a los penales, esa idea se rompió sobre los 111′, con una acción de tiro de esquina que terminó en autogol de Cabo Verde para el 3-2 con el que Argentina clasificó a la siguiente ronda.

Argentina y Cabo Verde fueron protagonistas del mejor encuentro en lo que va del Mundial, un show de dieciseisavos de final con sensaciones extremas ante el honor que demostró el conjunto africano de competir en la élite.

Es necesario mencionar la participación de Josimar José Évora Dias, o ‘Vozinha’, como mejor se le conoce en el Mundial, figura clave del encuentro que recibió 22 disparos, 10 de ellos a puerta, y fue capaz de detener el ímpetu de Messi por convertir.

Despedida con honores

Cabo Verde se llevó los honores al ser una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026. En lo que significó su primera participación, clasificó a dieciseisavos de final como segunda de grupo, por encima de España, invicta, con tres empates ante La Roja, Uruguay y Arabia Saudita.

Egipto hace historia y se clasifica a los octavos de final por primera vez

Egipto consiguió una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al imponerse en la tanda de penales a Australia, tras un partido cargado de intensidad en el que los faraones fueron superiores.

Apenas a los 13 minutos, Egipto abrió el marcador con una jugada preparada en un tiro libre. Cuando el balón parecía perderse, Emam Ashour apareció para conectar de cabeza y firmar el 1-0.

Sin embargo, a los 55′, el conjunto africano cometió un error en un intento de despeje y terminó marcando en propia puerta, lo que significó el empate 1-1 para los ‘Socceroos’.

La igualdad se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, por lo que el boleto a los octavos de final tuvo que definirse desde los once metros. En una decisión inusual, Australia sustituyó a su portero al minuto 120 para afrontar la tanda de penales.

En la definición, Australia careció de efectividad y falló dos lanzamientos. Egipto, en cambio, fue más preciso y selló su clasificación cuando Hossam Abdelmaguid convirtió el cuarto penal, desatando la euforia de los faraones y asegurando su lugar en los octavos de final.

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