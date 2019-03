ARENA pide colocación “on line” del Registro de Agresores Sexuales

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de posibles daños a su integridad física, diputados del partido ARENA, solicitaron en la Asamblea Legislativa, reformas al Código Penal, para que se coloque en linea el Registro de Agresores Sexuales y de esta manera se cumpla con el carácter público de dicho listado.

Patricia Valdivieso, diputada del partido tricolor consideró que a tres años de aprobación del registro, la herramienta ha quedado en letra muerta ya que no se hizo público.

“Pasó un año desde la aprobación del registro para que Centros Penales, reaccionara y después de una visita en la que constatamos que no se estaba cumpliendo la Ley, el director anunció que lo había habilitado, pero hemos regresado tras dos años de aprobado el decreto y aún no hay Registro de Agresores Sexuales y si lo tienen no es público, tal como lo manda la Ley”, dijo Valdivieso.

Por lo anterior, la parlamentaria solicitó reformas al articulo 174 del Código Penal, para que se habilite un acceso en linea en el sitio de internet de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), donde se coloque el Registro de Agresores Sexuales.

Otra de las modificaciones solicitadas por Valdivieso, consiste en que cualquier persona que sea condenada con sentencia ejecutoriada, se incluya en el listado desde el inicio de esta hasta cuatro años después de la conclusión de la misma.

“Queremos que sirva como una herramienta para que los padres de familia, puedan constatar si en el entorno de sus hijos hay personas con este tipo de antecedentes y esté prevenido”, destacó Valdivieso.

La legisladora, consideró además que el registro ayudará a instituciones educativas y de servicio a niños, niñas y adolescentes a tomar las previsiones necesarias a la hora de contratar personal. Valdivieso afirmó que la solicitud presentada, tiene como finalidad principal la defensa de las victimas mediante iniciativas novedosas y funcionales.