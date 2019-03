Aprueban reformas en beneficio de usuarios de productos y servicios telefónicos

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de acabar con los abusos que las compañías telefónicas cometen en perjuicio de sus usuarios la Asamblea Legislativa, aprobó durante su sesión plenaria ordinaria correspondiente a esta semana, reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Ley de Protección al Consumidor.

Los parlamentarios consideraron que las reformas a dichas leyes son necesarias, debido a que el avance en la tecnología de las telecomunicaciones requiere una legislación acorde con la modernidad, para evitar que cualquier vacío legal de pie a abusos por parte de las compañías administradoras de productos y servicios de telecomunicaciones.

Las disposiciones contenidas en dichas reformas, aplican a servicios de telefonía prepago y postpago, transmisión de datos y televisión por cable, roaming, entre otros.

“Hoy sí, los ciudadanos decidirán sobre los productos y servicios de telefonía que contraten, libertad de decisión sobre qué tipo de servicios quieren obtener y con quien los desea contratar”, dijo Margarita Escobar, diputada de ARENA.

En las enmiendas también se establece, que la responsabilidad de verificar la calidad de los servicios prestados a los usuarios de productos y servicios teleféricos recaerá en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), y que las empresas deberán enviar los contratos a la Defensoría del Consumidor 15 días después de su firma.

Entre los beneficios hacia los usuarios de productos y servicios telefónicos están: periodos de contrato flexibles, desde los tres a los dieciocho meses, no pagar por servicios no prestados, posibilidad de finalizar el contrato por mal servicio, consultas de saldo gratuitas, eliminación de publicidad no autorizada por el usuario.

Al respecto, Damián Alegría, diputado del FMLN, recordó que este tipo de reformas se plantearon desde hace varios años, pero que fueron bloqueadas por diputados que estaban a favor de las empresas telefónicas.

“Todas estas cosas que se acumularon durante años, se traducen en una gran reforma a favor de los usuarios, esto pone límites a las empresas; más obligaciones y además establece infracciones por una serie de abusos que han estado cometiendo”, afirmó el parlamentario.

En cuanto al saldo para llamadas o transmisión de datos no gastado, en el caso de servicios de telefonía prepago este tendrá vigencia por seis meses, en cuanto a las cuentas postpago este se acumulará para el siguiente mes. Las reformas también establecen sanciones como compensación económica para el usuario, por servicios no prestados cuando el contrato los cubra.

Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Ley de Protección al Consumidor, recibieron 78 votos a favor de los diputados presentes durante la sesión plenaria ordinaria.