ARENA no tiene pretextos para bloquear presupuesto 2018: FMLN

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Diputados del FMLN dijeron anoche que la fracción legislativa de ARENA no tiene justificación para negar su votos a la aprobación del presupuesto general de la nación para 2018, pero que no pueden descartar un bloqueo por parte del partido de derecha.

El diputado Hugo Suazo manifestó que el presupuesto del próximo año está abajo de los límites que ordena la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece las normas para programar los gastos del Estado.

“Este presupuesto está dentro del marco establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluso, abajo de los límites. En el caso del gasto corriente, el límite es del 18.5% y en el presupuesto está en 18.2%; en el caso de la deuda, la ley establece un límite de 45% y en el presupuesto está en 44.1%. Este presupuesto es muy bueno y no tendría el partido ARENA porqué negar sus votos”, explicó Suazo, en entrevista con canal 10.

Añadió el legislador y asesor legislativo del FMLN que el presupuesto 2018 contempla un déficit de aproximadamente de $554 millones y que este debe llenarse a través de créditos cuya aprobación debe contar con el aval legislativo de ARENA, ya que requiere de 56 votos para su aprobación.

Por su parte, el diputado Gustavo Acosta afirmó que todos los argumentos supuestamente técnicos que justificaba ARENA para no aprobar el presupuesto en años anteriores, hoy no existen. “ARENA no tiene ningún pretexto para no aprobar este presupuesto, todos los argumentos supuestamente técnicos que presentaban, han sido superados, desvanecidos y desvirtuados”, afirmó.

Añadió que el presupuesto de 2018 incluye fondos para las elecciones legislativas y municipales, además del financiamiento para los escalafones de Salud y Educación. “Además, hay proyectos de inversión estratégica en el nuevo presupuesto. Sería una afectación para el país” no aprobarlo, dijo el legislador, quien añadió que se tendría que trabajar con el presupuesto 2017 que con las modificaciones que se le hicieron la semana pasada, se corrigen las observaciones provenientes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Acosta dijo que ARENA comenzó ayer mismo una campaña en la que busca desgastar al Gobierno y al FMLN acusándolos de no dar cuentas claras sobre los créditos aprobados durante los dos gobiernos de izquierda. “Han comenzado con una cortina de humo. Ellos dicen que no van a aprobar el presupuesto si el Gobierno no les dice donde está el dinero”, denunció.

El parlamentario afirmó que el Frente puede decir de forma transparente dónde se ha usado los fondos que reclama ARENA, pero que es ese partido de derecha el que debería dar explicaciones sobre créditos que se contrataron pero que las obras que se harían con esos fondos nunca se llevaron a cabo.

“Deberían de explicar dónde está el dinero de la ayuda proveniente de Taiwán para los terremotos de 2001 o el dinero del préstamo RHESSA que estaba destinado a la construcción del hospital de Maternidad, que se llevaron dos veces y no lo construyeron. Este Gobierno sí construyó el hospital de la Mujer”, afirmó.

Por otra parte, los dos efemelenistas destacaron el papel que jugó el partido de izquierda en la defensa de los intereses de los trabajadores cotizantes y jubilados durante el proceso de discusión y aprobación a la reforma de la ley de pensiones, la semana pasada.

“La reforma de pensiones aprobada hace una semana probablemente no es la mejor, pero es lo que se pudo construir con esa correlación de 31 votos y podemos decir que fue una victoria porque protegimos los ingresos y los derechos de los trabajadores”, afirmó Acosta.

“El FMLN de principio a fin se mantuvo fiel en la defensa de la clase trabajadores y ARENA, en contraparte también estuvo de principio a fin, pero defendiendo los intereses económicos de los dueños de las Administradoras de Pensiones, eso es la realidad”, lo que es normal en ese partido, dijo por su parte Suazo.

Entre los aspectos que el FMLN logró a pesar de no tener mayoría en la Asamblea Legislativa está la reducción de la comisión por administración que pasó del 2.2% a 1.9%, además de lograr que se aprobara la eliminación del cobro de comisión a las cuentas inactivas y la devolución de todo lo ahorrado a los trabajadores que no cumplan los requisitos para pensionarse.

A pesar de que el FMLN obligó a los partidos de derecha a modificar su propuesta original de reforma de pensiones y que se haya aprobado el funcionamiento de un sistema menos dañino para los trabajadores, eso no significa que el partido esté conforme, afirmó. “Vamos a seguir la lucha para que este sistema vaya avanzando a un sistema más garantista y que se deje de ver el derecho de los trabajadores como una mercancía”, añadió Suazo.